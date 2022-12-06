Зеленська, Тайра, Вязовська: 8 українок увійшли до списку "100 жінок-2022" від ВВС

Вісім українок увійшли у список "100 жінок-2022" - проєкту ВВС, який відзначає досягнення у різних сферах життя.

Зокрема, до списку увійшли перша леді Олена Зеленська, парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук, правозахисниця Олександра Матвійчук, математикиня Марина Вязовська, журналістка Крістіна Бердинських, лікарка-педіатр Ірина Кондратова, політик і волонтерка Яна Зінкевич.

У політичній сфері, окрім Олени Зеленської, до списку "100 жінок 2022" також увійшли Урсула фон дер Ляєн, перша жінка-голова Єврокомісії, та Міа Моттлі – перша жінка-прем'єр-міністр Барбадосу.

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Зі спорту – іранська альпіністка Ельназ Рекаб, яка виступала на змаганнях без хіджабу і туніська тенісистка Унс Джабір, яка стала першою арабською чи африканською жінкою у фіналі Grand slam у період Відкритої ери.

Олена Зеленська

Серед інших відомих імен у списку - світовий музичний феномен Біллі Айліш, актриса та продюсер Пріянка Чопра, акторка та активістка з інвалідністю Сельма Блер та голлівудська ікона "Вестсайдської історії" Ріта Морено.

Проєкт "100 жінок" заснували у 2013 році як щорічну серію, присвячену 100 надихаючим і впливовим жінкам.

Разом зі списком ВВС публікує інтерв'ю, репортажі, розслідування, що висвітлюють роботу цих жінок.

У попередні роки до списку входили такі жінки, як прем'єрка Фінляндії Санна Марін, активістка з питань освіти Малала Юсуфзай, актриса та активістка Джейн Фонда, борець за навколишнє середовище Грета Тунберг, футболістка Меган Рапіно, дизайнер Вера Вонг, письменниця Чімаманда Нгозі Адічі та багато інших.