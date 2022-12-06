Школи передавала під казарми: СБУ викрили директорку-колаборантку в Мелітополі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо колаборантки у Запорізькій області.

Колишня директорка школи у Мелітополі погодилась очолити "міністерство освіти Запорізької області" та активно співпрацювала з окупантами, повідомили в Службі безпеки України.

"Перебуваючи на "посаді", вона займалась переформатуванням освітньої системи регіону під потреби країни-агресора", – розповіли у СБУ.

Серед злочинів, які чинила фігурантка справи, такі:

 Фото: RasselBor/Depositphotos
  • передання будівель ЗЗСО, коледжів, гуртожитку на баланс МВС рф (у цих спорудах ворог надалі організовував бази для особового складу, техніки та боєприпасів);
  • передача окупантам майна (автомобілі та комп’ютерна техніка) міського відділу освіти;
  • масштабна агітаційна кампанія за "приєднання" регіону до складу рф;
  • спроби незаконно залучити місцевих педагогів до "избирательных комиссий", у разі незгоди – погрози їм "візитами" до катівень російських військових.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та зібрали докази її колабораційної діяльності та добровільної співпраці з ворогом. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. 

Попри те, що колаборантка продовжує перебувати на тимчасово окупованій території, СБУ вже встановили її місце перебування та докладають зусиль, аби притягнути її до відповідності за злочини проти України.

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