У Маріуполі вчителі-колаборанти розповідають дітям про "символи РФ", поки ті мерзнуть – радник мера

У Маріуполі вчителі-колаборанти проводять у школах уроки, де розповідають дітям про "символи РФ", після чого надають відеозвіти окупаційній "адміністрації".

Фрагмент відео уроку про "Разговоры о важном" оприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

На кадрах можна побачити повний клас дітей, які знаходяться у приміщенні у верхньому одязі та шапках.

За словами Андрющенка, побачене на цьому відео підтверджує інформацію, яка неодноразово лунала від місцевих жителів, зокрема батьків школярів. Йдеться про те, що опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочався. Діти змушені мерзнути на уроках, електрообігрівачі викликають перебої зі світлом, а у деяких навчальних закладах взагалі немає вікон.

"Справжній символ росії в Маріуполі. Діти в шапках, рукавичках та верхній одежі в холодній школі під напівпрацюючими теплообгрівачами примусово радіють визволенню росіянами від нормальних умов життя та щасливого дитинства.

Орвелл (Джордж Орвелл – англійський письменник, автор відомої антиутопії "1984") плаче над своєю безталанністю у порівнянні з російськими окупантами. Маріуполь. 2022 рік. Назад в печерну неорадянську російську імперію", – так підписав фрагмент із відео Андрющенко.

Він також додав, що нині відсутність опалення стала проблемою всього Маріуполя. Загарбницька "влада" влаштувала у тимчасово окупованому місті справжній "холодомор" і не в стані виправити ситуацію, до якої призвели дії РФ. Електрообігрівачів, які окупанти завозять у Маріуполь, критично не вистачає – люди у живих чергах влаштовують бійки і скандали за них, стверджує Андрющенко.

"Знову видавали обігрівачі в Центральному районі. Знов в черги, скандали та битви. Людей виштовхали за межу цивілізації та, на жаль, у поведінці вони теж починають боротись за життя. На жаль, не з окупантами, а між собою", – говорить він.

Водночас на фото можна побачити напис SOS на плівці замість вікна.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

"Замість вікон у мешканців звичайна плівка. І це тоді, коли на вулиці температура вже -2 градуси. Люди не мають опалення та замерзають. Колабораційна влада нічого не робить.

Окупанти продовжують геноцид мирного населення Маріуполя. Спочатку вони цілеспрямовано розстріляли тисячі будинків, а тепер влаштовують справжній холодомор. Маріупольці на власному досвіді відчувають усі переваги "руського миру", – наголошує радник мера Маріуполя.

Температура вдома у місцевих мешканців Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, росіяни почали видаляти зруйновані будинки на картах Маріуполя.