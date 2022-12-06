На Київщині 18-річна дівчина отруїлася чадним газом з генератора

Яна Осадча журналіст
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6 грудня 2022

На Київщині в селі Білогородка 18-річна отруїлася чадним газом.

Причиною отруєння стала неправильна експлуатація бензинового генератора, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

"Генератори – небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання!" – кажуть у відомстві.

 Фото: alexfan32/Depositphotos

Головне правило: генератор можна використовувати тільки на вулиці і слідкувати за тим, щоб відстань між ним та стінами будівлі становили не менше 6 метрів.

Раніше на Київщині у селі Бобриця через отруєння чадним газом загинув чоловік, його дружину змогли врятувати у лікарні.

У Гостомелі також постраждала родина: стан бабусі, її сина та двох онучок різко погіршився після того, як вони надихалися чадним газом.

На Прикарпатті у підвальному приміщенні знайшли тіло чоловіка, який, за даними ДСНС, ймовірно, отруївся продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора.

Ми детально писали, як безпечно користуватися генераторами, пальниками, свічами та пічками.

Читайте також: Як безпечно користуватися свічками, пальниками та генераторами, коли немає світла? Відповіли у КМДА


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