На Київщині 18-річна дівчина отруїлася чадним газом з генератора

Яна Осадча журналіст
14374
6 грудня 2022

На Київщині в селі Білогородка 18-річна отруїлася чадним газом.

Причиною отруєння стала неправильна експлуатація бензинового генератора, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Рятувальники передали потерпілу медикам. Наразі вона перебуває у Боярській центральній районній лікарні.

Реклама:

"Генератори – небезпечні. Щоб не сталося біди - суворо дотримуйтеся елементарних правил безпеки під час використання!" – кажуть у відомстві.

 Фото: alexfan32/Depositphotos

Головне правило: генератор можна використовувати тільки на вулиці і слідкувати за тим, щоб відстань між ним та стінами будівлі становили не менше 6 метрів.

Раніше на Київщині у селі Бобриця через отруєння чадним газом загинув чоловік, його дружину змогли врятувати у лікарні.

У Гостомелі також постраждала родина: стан бабусі, її сина та двох онучок різко погіршився після того, як вони надихалися чадним газом.

На Прикарпатті у підвальному приміщенні знайшли тіло чоловіка, який, за даними ДСНС, ймовірно, отруївся продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора.

Ми детально писали, як безпечно користуватися генераторами, пальниками, свічами та пічками.

Реклама:

Читайте також: Як безпечно користуватися свічками, пальниками та генераторами, коли немає світла? Відповіли у КМДА


Реклама:


Реклама:
 6861
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3892
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3412
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат