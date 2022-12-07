Львівські лікарі видалили пухлину у 20 см чоловіку з рідкісним захворюванням ендокринної системи. ФОТО

Львівські лікарі зробили унікальну комбіновану операцію, аби врятувати життя чоловікові з рідкісною раковою пухлиною у 20 сантиметрів.

Історію 26-річного Дмитра з Кропивницького, якому поставили діагноз "феохромоцитома правої надниркової залози", розповідають у Першому медичному об'єднання Львова.

"Це – рідкісне та маловивчене захворювання ендокринної системи, що зустрічається від 2 до 8 разів на 1 000 000 мільйон населення", – резюмують медики.

У чоловіка, який вів здоровий спосіб життя та займався спортом, виявили пухлину клітин мозкової речовини наднирників. Вона призводить до надлишкового виділення гормонів адреналіну та норадреналіну, пояснюють у медоб'єднанні.

26-річний Дмитро з Кропивницького

Дмитро вирішив звернутися до лікарів, коли почав втрачати вагу. Зокрема, коли на вагах уже було мінус 10 кілограмів від звичної маси тіла. Також він помітив, що права сторона його живота асиметрично збільшилась.

Провівши обстеження, лікарі шокували Дмитра вказаним діагнозом. На той момент діаметр пухлини сягнув 20 см. Новоутворення знаходилося у центральних відділах заочеревинного простору живота.

Пухлина до операції

"І що гірше, через свої велетенські розміри вона уже розповсюдилась на дванадцятипалу кишку та голівку підшлункової залози, циркулярно охоплювала черевний відділ аорти, а також нижню порожнисту та праву ниркову вену", – розповідають медики.

В результаті мультидисциплінарний консиліум спеціалістів лікарні Святого Пантелеймона вирішив, що Дмитра необхідно оперувати у "радикальному обсязі" – видаляти підшлункову залозу з дванадцятипалою кишкою. При цьому пацієнта попередили, що через це у нього може розвинутися цукровий діабет.

"Онкохірурги виконали комбіноване видалення пухлини з дуоденопанкреатектомією (видаленням підшлункової залози з дванадцятипалою кишкою), резекцією (видаленням частини) аорти та нижньої порожнистої вени, резекцією та реімплантацією правої ниркової вени.

Протезування, тобто відновлення кровотоку аорти та нижньої порожнистої вени спеціалісти виконали із застосуванням синтетичних судинних протезів", – розповідають у медоб'єднані.

Зліва – пухлина до операції (фронтальний зріз), справа – реімплантована права ниркова вена

Операція тривала 10 годин, після чого Дмитро добу провів у реанімації. Уже за 10 днів чоловік поїхав додому.

За словами медиків, невдовзі у Дмитра прогнозовано розвинувся цукровий діабет ІІІ типу. Водночас чоловік каже, що почуває себе дуже добре – продовжує займатися спортом і навіть працювати фізично на сезонних роботах за кордоном.

Дмитро з командою лікарів, які допомогли йому подолати хворобу

Лікарі також не мають зауважень до стану здоров'я Дмитра. При цьому чоловік ще приїжджає на планові огляди.

"Понад усе він вдячний лікарям, які дали йому шанс жити та вести звичний для нього спосіб життя – із пішими прогулянками та походами в гори. Під час останнього походу, до речі, він пройшов 30 км", – розповідають наостанок у медоб'єднанні.