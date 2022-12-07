"Знеболював" ксанаксом і текілою: у США жінки звинувачують у зґвалтуванні хірурга, який скоїв самогубство

У Флориді, США, п'ятеро жінок звинувачують померлого лікаря клініки косметичної хірургії Pura Vida у зґвалтуванні, коли вони не були у свідомості.

54-річний Ерік Салата покінчив життя самогубством після того, як 21 листопада був заарештований за підозрою у наркоманії та зґвалтуванні пацієнток під дією седативних препаратів, пише The Guardian з посиланням на дані місцевої влади.

Тоді звинувачення висунули двоє жінок – 51 і 72 років. Перша постраждала заявила, що Салата дав їй текілу, ксанакс і звеселяючий газ, стверджуючи, що це для "знеболення". Зазначимо, ксанакс – це снодійне, що уповільнює роботу нервової системи.

Друга пані заявила, що лікар почав масажувати її, коли вона втратила свідомість після того, як їй дали звеселяючий газ. Жінка також стверджує, що потім він зґвалтував її.

Слідчі висунули Салаті звинувачення у сексуальному насильстві над фізично безпорадними людьми. Наступного дня його звільнили під заставу в 100 000 доларів і зобов’язали здати свій паспорт та носити GPS-монітор до пред’явлення обвинувачення.

Ерік Салата. Зображення: International Business Times

Чоловік мав постати перед судом 19 грудня і у разі доведення вини – просидіти за гратами від 6 до 30 років. Однак 28 листопада Салату знайшли мертвим у лісі. У нього було вогнепальне поранення голови, а пістолет лежав поруч із ним. Слідчі кваліфікували його смерть як самогубство.

Після смерті лікаря клініки косметичної хірургії правоохоронці Неаполя отримали ще три звернення від жінок, які стверджують, що були зґвалтуванні Салатою, повідомляє The Guardian 7 грудня.

Адвокат однієї із жінок, Адам Горовіц, повідомив поліції, що лікар або скоїв проти пацієнток сексуальне насильство, або намагався це зробити під час медичних процедур. Загалом п'ятеро постраждалих подали в поліцію близько 11 заяв зі звинуваченнями проти Салати.

Останні були висунуті приблизно через вісім днів після того, як лікаря знайшли мертвим. За цей час його арешт та звістка про самогубство активно снували у заголовках американських ЗМІ.

Наразі щонайменше одна постраждала подала до суду на Pura Vida, де працював Салата. Жінка вимагає компенсації.

Після історії зі звинуваченнями та самогубством лікаря у Pura Vida припинили відповідати на дзвінки. Минулого тижня на голосовій пошті клініки було сказано, що заклад закрито на невизначений термін.