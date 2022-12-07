Для культурного і мовного обміну: Україна співпрацюватиме з Молдовою у сфері освіти

Україна та Молдова домовились про співробітництво у сфері вищої освіти.

Відповідну угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова підписали 6 грудня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Угода створить правові підстави для надання стипендій, що сприятиме академічній мобільності, обміну студентами, аспірантами та викладачами між університетами обох країн.

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"Передбачені Угодою стипендії для студентів, можливості стажування для науково-педагогічних працівників сприятимуть не лише обміну знаннями та досвідом, але й культурному та мовному обміну, що зміцнить взаємовідносини між українським та молдовським народами", – кажуть у МОН.

Фото: michaeljung /Depositphotos

Угода передбачає, що сторони заохочуватимуть співробітництво у спільних проєктах. Йдеться про проєкти у межах програм Європейського Союзу, Ради Європи, ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

На основі цієї угоди Україна та Молдова можуть підписати інші міжнародні двосторонні договори, зокрема протокол про співробітництво у сфері освіти.

Попередній такий українсько-молдовський протокол був чинний до 2020 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін розірвав три міжнародні договори у сфері освіти і науки з Білоруссю через її участь у війні.

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