Для культурного і мовного обміну: Україна співпрацюватиме з Молдовою у сфері освіти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1049
7 грудня 2022

Україна та Молдова домовились про співробітництво у сфері вищої освіти.

Відповідну угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова підписали 6 грудня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Угода створить правові підстави для надання стипендій, що сприятиме академічній мобільності, обміну студентами, аспірантами та викладачами між університетами обох країн.

"Передбачені Угодою стипендії для студентів, можливості стажування для науково-педагогічних працівників сприятимуть не лише обміну знаннями та досвідом, але й культурному та мовному обміну, що зміцнить взаємовідносини між українським та молдовським народами", – кажуть у МОН.

 Фото: michaeljung/Depositphotos

Угода передбачає, що сторони заохочуватимуть співробітництво у спільних проєктах. Йдеться про проєкти у межах програм Європейського Союзу, Ради Європи, ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

На основі цієї угоди Україна та Молдова можуть підписати інші міжнародні двосторонні договори, зокрема протокол про співробітництво у сфері освіти. 

Попередній такий українсько-молдовський протокол був чинний до 2020 року.

Нагадаємо, раніше Кабмін розірвав три міжнародні договори у сфері освіти і науки з Білоруссю через її участь у війні. 

Читайте також: Деякі іноземні виші змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків – МОН


Реклама:


 15197
Суспільство

Рятуючись від війни, я сіла в машину до двох незнайомих, або Як зберегти себе за кордоном

Ірина Виртосу
 3420
Суспільство

Право на безкоштовне лікування. Чи знаєте ви про свої можливості? ТЕСТ

Українська правда. Життя
 38166
Суспільство

"У тому пеклі не раз прощалась із життям". Історія жінки, що повернулася з російського полону

Леся Родіна

Головне на сайті


Суспільство

Рятуючись від війни, я сіла в машину до двох незнайомих, або Як зберегти себе за кордоном

Ірина Виртосу
Письменник Дорж Бату прокоментував звинувачення у вигадуванні власної біографії: як реагують на скандал у Мережі
СБУ заблюрили на фото морду кота: користувачі подякували відомству за почуття гумору
Знищили майже всі пологові: як росіяни руйнували медичну систему Маріуполя
Росіяни завдали екології Харківщини збитків на понад 100 млрд грн
TikTok-тренд у ЗСУ: танець Венздей Аддамс підкорив військових
Суспільство

Право на безкоштовне лікування. Чи знаєте ви про свої можливості? ТЕСТ

Українська правда. Життя
Суспільство

"У тому пеклі не раз прощалась із життям". Історія жінки, що повернулася з російського полону

Леся Родіна