Як запобігти переохолодженню взимку і що робити, якщо це сталося? Алгоритм дій від МОЗ

Взимку існує ризик отримати холодову травму. У побуті її ще називають переохолодженням.

У Міністерстві охорони здоров'я закликають не ігнорувати цей вид травм.

Наголошується, що на лікування перехолодження може піти вдвічі більше часу, ніж на одужання після опіків.

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"Актуальність цієї проблеми посилюється через постійне нищення цивільної інфраструктури терористичними військами російської федерації", – підкреслюють у МОЗ.

У відомстві надали поради, як запобігти:

замерзанню – загальному переохолодженню;

локальному обмороженню – місцевому переололодженню.

Утім, спершу треба знати, які чинники можуть провокувати холодову травму, крім низької температуру. Зокрема, це:

висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 – +8 °С, але за високої вологості може спричинити холодову травму);

вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

хронічні захворювання/надмірна втома;

вживання алкоголю;

належність до певних груп, адже діти та люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі;

носіння тісного незручного взуття або легкого одягу.

При цьому ризик переохолодження підвищується, коли вказані чинники комбінуються.

Симптоми загального переохолодження

Загальне переохолодження розвивається таким чином:

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спочатку з’являються лихоманка, слабкість, втома та сонливість,

розвивається дрібне тремтіння м’язів і "гусяча шкіра",

якщо несприятливі фактори продовжують діяти, холодове тремтіння досягає максимуму,

з’являється поверхнева гіпотермія (зниження температури та охолодження),

сонливість починає переходити в розлад свідомості.

"Якщо ж холодове тремтіння пригнічується, це свідчить про дуже небезпечну гіпотермію, яка може призвести до зупинки дихання та серця. При цьому стан постраждалого вкрай важкий, може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу – без неї людина може померти, – наголошують у МОЗ.

Симптоми локального обмороження

Місцеве обмороження розвивається поступово і має чотири стадії.

1 ступінь

Коли людина отримує локальне обмороження, то усе починається із відчуття оніміння, поколювання та "обпечення". Уражена шкіра стає блідою, а після зігрівання набрякає і червоніє, набуваючи багряно-червоного відтінку.

Це ушкодження не є небезпечним і повністю відновлюється через декілька днів без наслідків, запевняють у МОЗ.

2 ступінь

Другий ступінь місцевого обмороження характеризується появою пухирців із прозорим вмістом. А після спроб зігрітися шкіра починає свербіти, що супроводжується різким болем в уражених місцях. На відновлення шкіри може знадобитися 2 тижні.

3 ступінь

У випадку обмороження 3 ступеня починається змертвіння всіх шарів шкіри. При цьому пухирі наповнені кров’яним вмістом.

Загоєння може тривати понад місяць і супроводжується утворенням рубців.

4 ступінь

Обмороження останнього ступеня спричиняє некроз шкіри та м’язів. Це найважчий стан. Тож лікування та реабілітація може тривати довго. Тож важливо не допускати виникнення загального переохолодження та місцевого обмороження.

Інфографіка: МОЗ

Як запобігти переохолодженню та обмороженню

Аби низька температура не спричинила травму, необхідно:

обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду,

одягатися за принципом багатошаровості,

носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу;

обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри. Варто відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу;

змінювати мокрий одяг якомога швидше,

носити капелюх або пов’язку, яка повністю закриває вуха (важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду),

задня кращого захисту носити рукавиці, а не рукавички,

носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію. Можна використовувати спеціальні грілки для рук і ніг;

шукати тепле укриття, якщо ви помітили ознаки обмороження,

їсти добре збалансовану їжу та пити достатньо води – це допоможе зігрітися навіть перед тим, як вийти на мороз,

не перебувати довго в одній позі чи нерухомо.

Інфографіка: МОЗ

Також у МОЗ радять відмовитися від алкоголю, якщо ви плануєте бути на вулиці в холодну погоду. Адже алкогольні напої змушують організм швидко втрачати тепло.

Крім того, у відомстві надали алгоритм дій, що робити у разі необхідності надання першої медичної допомоги постраждалому з холодовою травмою.

Варто чітко дотримуватися порядку дій:

переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, оточуючих та постраждалого, і тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

припиніть дію низької температури на постраждалого;

заспокойте постраждалого та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу та дотримуйтеся вказівок диспетчера.

Якщо у постраждалого ознаки загального переохолодження:

перемістіть людину в тепле приміщення;

зніміть із неї холодний, вологий одяг;

якщо постраждалий при тямі, дайте йому безалкогольні теплі напої.

Інфографіка: МОЗ

Якщо у постраждалого ознаки відмороження:

перемістіть людину в тепле приміщення;

обережно, без зусиль зніміть із постраждалого холодний, вологий одяг/взуття;

накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру;

за необхідності знерухомте уражені кінцівки;

якщо постраждалий при тямі, дайте теплі напої;

не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не застосовуйте місцево джерела тепла;

не пошкоджуйте наявні на місці обмороження міхурі;

накрийте постраждалого термопокривалом/покривалом;

забезпечте постійний нагляд за ним до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;

при погіршенні стану постраждалого до приїзду швидкої медичної допомоги повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги;

за можливості спитайте у постраждалого або оточуючих інформацію щодо обставин отримання травми, щоб передати її фахівцям "швидкої" або диспетчеру.

Якщо постраждалий знепритомнів до приїзду медиків, визначте ознаки життя та якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію, наголошують у МОЗ.