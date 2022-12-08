Чому у київському метро зупиняють ескалатор і які предмети туди потрапляють

Яна Осадча журналіст
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8 грудня 2022

У листопаді 2022 року ескалатори київського метро зупиняли 543 рази.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

У 30 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності. Ще 165 разів ескалатори зупиняли працівники підприємства, щоб запобігти травмуванню пасажирів.

112 разів – через потрапляння сторонніх предметів.

 Знахідки у Київському метро

А саме:

  • жіночих підборів;
  • ременя;
  • шнурка;
  • шарфа;
  • монет;
  • ґудзиків та різних елементів фурнітури від валіз, сумок, наплічників.

В осінньо-зимовий період ескалатор найчастіше зупиняють через потрапляння довгого одягу.

Також у столичній підземці звернулися з проханням до юних пасажирів не жбурляти задля розваги монети різних номіналів, оскільки така дрібна річ може вивести з ладу складний механізм обладнання.

"Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних періодичних капітальних ремонтів", розповідають у метрополітені.

Наразі на станціях "Дружби народів" та "Шулявська" тривають капремонти, які проходять раз у 100-150 тисяч км або кожні 10-11 років.

Для безпечної та комфортної поїздки ескалатором варто дотримуватися кількох правил користування, а саме:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях;
  • не бігати;
  • тримати дітей за руку;
  • підтримувати поли довгого одягу.

Нагадаємо, у 2021 році пасажири найчастіше забували в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи. Одного разу забули церковний одгя, масажер для ніг та санчата.

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