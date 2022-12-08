Чому у київському метро зупиняють ескалатор і які предмети туди потрапляють

Яна Осадча журналіст
8109
8 грудня 2022

У листопаді 2022 року ескалатори київського метро зупиняли 543 рази.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

У 30 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності. Ще 165 разів ескалатори зупиняли працівники підприємства, щоб запобігти травмуванню пасажирів.

Реклама:

112 разів – через потрапляння сторонніх предметів.

 Знахідки у Київському метро

А саме:

  • жіночих підборів;
  • ременя;
  • шнурка;
  • шарфа;
  • монет;
  • ґудзиків та різних елементів фурнітури від валіз, сумок, наплічників.

В осінньо-зимовий період ескалатор найчастіше зупиняють через потрапляння довгого одягу.

Також у столичній підземці звернулися з проханням до юних пасажирів не жбурляти задля розваги монети різних номіналів, оскільки така дрібна річ може вивести з ладу складний механізм обладнання.

"Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних періодичних капітальних ремонтів", розповідають у метрополітені.

Наразі на станціях "Дружби народів" та "Шулявська" тривають капремонти, які проходять раз у 100-150 тисяч км або кожні 10-11 років.

Реклама:

Для безпечної та комфортної поїздки ескалатором варто дотримуватися кількох правил користування, а саме:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях;
  • не бігати;
  • тримати дітей за руку;
  • підтримувати поли довгого одягу.

Нагадаємо, у 2021 році пасажири найчастіше забували в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи. Одного разу забули церковний одгя, масажер для ніг та санчата.

Читайте також: У Києві чоловіка засудили на рік умовно: він фотографував під спідницею пасажирку метро


Реклама:


Реклама:
 6930
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3928
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3416
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат