Чому у київському метро зупиняють ескалатор і які предмети туди потрапляють

У листопаді 2022 року ескалатори київського метро зупиняли 543 рази.
Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".
У 30 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності. Ще 165 разів ескалатори зупиняли працівники підприємства, щоб запобігти травмуванню пасажирів.
112 разів – через потрапляння сторонніх предметів.
|Знахідки у Київському метро
А саме:
- жіночих підборів;
- ременя;
- шнурка;
- шарфа;
- монет;
- ґудзиків та різних елементів фурнітури від валіз, сумок, наплічників.
В осінньо-зимовий період ескалатор найчастіше зупиняють через потрапляння довгого одягу.
Також у столичній підземці звернулися з проханням до юних пасажирів не жбурляти задля розваги монети різних номіналів, оскільки така дрібна річ може вивести з ладу складний механізм обладнання.
"Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних періодичних капітальних ремонтів", – розповідають у метрополітені.
Наразі на станціях "Дружби народів" та "Шулявська" тривають капремонти, які проходять раз у 100-150 тисяч км або кожні 10-11 років.
Для безпечної та комфортної поїздки ескалатором варто дотримуватися кількох правил користування, а саме:
- триматися за поручень;
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не сидіти на східцях;
- не бігати;
- тримати дітей за руку;
- підтримувати поли довгого одягу.
Нагадаємо, у 2021 році пасажири найчастіше забували в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи. Одного разу забули церковний одгя, масажер для ніг та санчата.
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