Чому у київському метро зупиняють ескалатор і які предмети туди потрапляють

У листопаді 2022 року ескалатори київського метро зупиняли 543 рази.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

У 30 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності. Ще 165 разів ескалатори зупиняли працівники підприємства, щоб запобігти травмуванню пасажирів.

112 разів – через потрапляння сторонніх предметів.

Знахідки у Київському метро

А саме:

жіночих підборів;

ременя;

шнурка;

шарфа;

монет;

ґудзиків та різних елементів фурнітури від валіз, сумок, наплічників.

В осінньо-зимовий період ескалатор найчастіше зупиняють через потрапляння довгого одягу.

Також у столичній підземці звернулися з проханням до юних пасажирів не жбурляти задля розваги монети різних номіналів, оскільки така дрібна річ може вивести з ладу складний механізм обладнання.

"Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних періодичних капітальних ремонтів", – розповідають у метрополітені.

Наразі на станціях "Дружби народів" та "Шулявська" тривають капремонти, які проходять раз у 100-150 тисяч км або кожні 10-11 років.

Для безпечної та комфортної поїздки ескалатором варто дотримуватися кількох правил користування, а саме:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях;

не бігати;

тримати дітей за руку;

підтримувати поли довгого одягу.

Нагадаємо, у 2021 році пасажири найчастіше забували в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи. Одного разу забули церковний одгя, масажер для ніг та санчата.