Церковний одяг і масажер для ніг. Що загубили українці в метро у 2021 році

Влітку пасажири найчастіше забувають в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи.
У холодні пори року шарфи частіше гублять рукавички, шапки, а навесні – парасольки, куртки, наплічники.
Протягом першого півріччя 2021 року українці встигли загубити у столичному метро 177 різних речей.
Про цьогорічні знахідки розповіли на сторінці "Київського метрополітену" у соцмережі.
У столичній підземці створили свій ТОП із 5 цінних речей, які забули пасажири. До нього увійшли:
- телефони;
- бездротові навушники;
- валіза з церковним одягом;
- масажер для ніг;
- санчата.
З січень по червень було повернути 44 загублені речі, решта чекають своїх власників у бюро.
Бюро знахідок "Київського метрополітену" працює на станції "Нивки" щодня з 08:00 до 17:00, у п'ятницю – з 08:00 до 15:45
У суботу та неділю – вихідний, а технічна перерва триває щодня з 12:00 до 12:45.
Також можна зателефонувати для довідки за номером (044) 238-43-13.Реклама:
У підземці наголошують, що бюро знахідок метрополітену приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата.
А документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів.
Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.
Нагадаємо, що торік українці забули в метро понад 180 речей, серед яких були газонокосарка та мікрохвильова піч.
А ось в наземному громадському транспорті пасажири шукали дуже дивні загублені речі, наприклад, вставну щелепу та 5 кабачків.
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