Церковний одяг і масажер для ніг. Що загубили українці в метро у 2021 році

Влітку пасажири найчастіше забувають в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи.

У холодні пори року шарфи частіше гублять рукавички, шапки, а навесні – парасольки, куртки, наплічники.

Протягом першого півріччя 2021 року українці встигли загубити у столичному метро 177 різних речей.

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Про цьогорічні знахідки розповіли на сторінці "Київського метрополітену" у соцмережі.

У столичній підземці створили свій ТОП із 5 цінних речей, які забули пасажири. До нього увійшли:

З січень по червень було повернути 44 загублені речі, решта чекають своїх власників у бюро.

Бюро знахідок "Київського метрополітену" працює на станції "Нивки" щодня з 08:00 до 17:00, у п'ятницю – з 08:00 до 15:45

У суботу та неділю – вихідний, а технічна перерва триває щодня з 12:00 до 12:45.

Також можна зателефонувати для довідки за номером (044) 238-43-13.

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