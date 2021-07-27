Церковний одяг і масажер для ніг. Що загубили українці в метро у 2021 році

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 липня 2021

Влітку пасажири найчастіше забувають в метро окуляри, самокати, дитячі наплічники та капелюхи.

У холодні пори року шарфи частіше гублять рукавички, шапки, а навесні – парасольки, куртки, наплічники.

Протягом першого півріччя 2021 року українці встигли загубити у столичному метро 177 різних речей. 

Про цьогорічні знахідки розповіли на сторінці "Київського метрополітену" у соцмережі.

 

У столичній підземці створили свій ТОП із 5 цінних речей, які забули пасажири. До нього увійшли:

  • телефони;
  • бездротові навушники;
  • валіза з церковним одягом;
  • масажер для ніг;
  • санчата.

З січень по червень було повернути 44 загублені речі, решта чекають своїх власників  у бюро.

Бюро знахідок "Київського метрополітену" працює на станції "Нивки" щодня з 08:00 до 17:00, у п'ятницю  – з 08:00 до 15:45

У суботу та неділю – вихідний, а технічна перерва триває щодня  з 12:00 до 12:45.

Також можна зателефонувати для довідки за номером (044) 238-43-13.

У підземці наголошують, що бюро знахідок метрополітену приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата.

А документи, знайдені на станціях, передаються працівникам правоохоронних органів. 

Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

Нагадаємо, що торік українці забули в метро понад 180 речей, серед яких були газонокосарка та мікрохвильова піч. 

А ось в наземному громадському транспорті пасажири шукали дуже дивні загублені речі, наприклад, вставну щелепу та 5 кабачків. 

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