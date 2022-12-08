Українські пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру на деокуповані території та на фронт

Українські пластуни передадуть Вифлеємський вогонь миру мешканцям усіх регіонів, зокрема деокупованих територій.

Про це повідомили у Національній скаутській організації "Пласт".

Пластуни отримають Вифлеємський вогонь від скаутів Польщі та Словаччини. 11 грудня 2022 року о 18:00 вогонь привезуть до Михайлівського собору у місто Київ. Вогонь передадуть предстоятелю Православної церкви України, митрополиту Епіфанію. Також отримати Вогонь зможуть всі охочі.

Звідти його у лампадках відправлять до деокупованих міст та сіл разом з різдвяними пакунками для дітей.

У пакунках будуть продукти і речі для обігріву. Пластуни запрошують всіх охочих долучитись до зборуна подарунки або надіслати необхідне.

Якщо ви хочете долучитися до дпомоги, деталі читайте тут.

Пластуни планують передати вогонь в усі регіони, а також військовим на фронт.

Уже більше 20 років пластуни підтримують в Україні скаутську традицію поширення Вогню, запаленого у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа.

"Цієї зими це має особливе значення. Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво Вогню з Вифлеєму стане для кожного символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне та мирне майбутнє. В єдності переможемо темряву!" ,– кажуть в організації.

Раніше ми писали про те, як і навіщо Пласт несе Вифлеємський вогонь миру його у кожну родину.