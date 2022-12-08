TikTok-тренд у ЗСУ: танець Венздей Аддамс підкорив військових

23 листопада на платформі Netflix вийшов серіал "Wednesday" про Венздей Аддамс – загадкову і похмуру доньку Мортиції та Гомеса Аддамсів, яку перевели у школу Nevermore Academy.

Головна героїня, 16-річна Венздей, у готичній сукні на шкільному балу Rave'N виконала дивний танець, який поставила сама виконавиця ролі Венздей Дженна Ортега.

Танок, що складається з різноманітних рухів руками, набрав неймовірну популярність на платформі TikTok.

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Причому у TikTok танок Венздей "завірусився" із піснею Леді Гаги Вloody Mary, хоча в оригіналі використовувалась інша композиція.

Українські захисники також долучилися до TikTok-тренду.

Ось кілька кумедних відео, які доводять, що наші військові також вміють танцювати:

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На цьому відео військовий виконує танок Венздей у кікіморі.

А ось танець під оригінальну пісню Goo Goo Muck рок-гурту The Cramps з серіалу:

Також поліціянти нагадали значення сигналів регулювальника дорожнього руху за допомогою тренду Венздей.

"Сигнали наших регулювальників навіть простіші, ніж танок", – написала Національна поліція.

А ось оригінальний танець Дженни Ортеги на відео від Netflix:

Нагадаємо, серіал "Венздей" про доньку містичного подружжя Аддамсів, персонажі яких вперше з'явилися у США ще у 1938 році, вийшов на Netflix 23 листопада 2022 року. Чотири з восьми серій зняв режисер Тім Бертон, а головну роль зіграла Дженна Ортега.

За сюжетом, Венздей переводять до академії "Невермор" після замаху на вбивство у школі. У "Неверморі", де навчаються вампіри, перевертні, сирени та інші незвичайні учні, Венздей розкриває серію вбивств, вперше вливається у колектив, а також дізнається похмурі таємниці своєї "сімейки Аддамсів".

За перший тиждень серіал "Венздей" побив рекорд серед усіх англомовних серіалів на Netflix. Він набрав понад 341 млн годин перегляду за тиждень.

Раніше про містичну сімейку, персонажів коміксів Чарльза Аддамса, у 1960-х знімали серіал, а у 1991 році – відомий фільм The Addams Family.