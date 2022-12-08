Росіяни завдали екології Харківщини збитків на понад 100 млрд грн

Яна Осадча журналіст
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8 грудня 2022

Сума збитків, завданих Росією екології Харківщини сягає вже понад 100 млрд гривень.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Воєнні дії, які веде РФ, завдають непоправної шкоди навколишньому природному середовищу, воно створило численні наслідки для екології", – кажуть у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив, гинуть тварини, забруднюються повітря та води, руйнуються ландшафти, горить ліс, а землі засмічуються рештками знищеної військової техніки, паливно-мастильними матеріалами.

Забруднюються повітря та води
 Внаслідок обстрілів і пожеж руйнується ґрунтовий і рослинний покрив
Горить ліс

"Розпочаті кримінальні провадження за фактами спричинення шкоди екології внаслідок обстрілів та бомбардування військовослужбовцями ЗС РФ", – говорять у прокуратурі.

Нагадаємо, станом на літо 2022 року російські окупанти завдали збитків екології по всій Україні щонайменше на 202 мільярди гривень.

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