Українці вимагають покарати Росію за екологічні злочини

Громадська організація UAnimals створила петицію, у якій закликає покарати країну-агресора за екологічні злочини.

Її адресували до ООН та Європейського парламенту.

"Ми закликаємо Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав-партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти РФ, сприяти відновленню екологічної безпеки України та її навколишнього середовища, а також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, в тому числі задіявши інструмент репарацій", – йдеться у заяві UAnimals.

Активні бойові дії та окупація частини території має негативний вплив на довкілля. Росіяни знищують тварин та екологію.

Фото: UAnimals

В організації нагадують, що росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних природних парків. А 20% природоохоронних територій України уражені внаслідок військових дій.

Екологи припускають, що у природних парках знищено сотні тисяч (та більше) диких тварин.

Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.

Крім того, за попередніми підрахунками Державної екологічної інспекції України:

майже 183 тисячі кв.м ґрунту забруднені шкідливими речовинами;

понад 2 мільйони кв.м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;

більше, ніж 680 тисяч тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;

понад 23 тисячі га лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

Через російську авіацію та флот на поверхні Чорного моря є нафтова пляма площею понад тисячу кв.м. Її виявили у квітні.

Наслідки пожеж

Через сонари підводних та надводних російських човнів з гідролокаторами, відбувається значне скорочення популяції морських ссавців. Загинули щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів.