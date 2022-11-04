Українці вимагають покарати Росію за екологічні злочини

Громадська організація UAnimals створила петицію, у якій закликає покарати країну-агресора за екологічні злочини.
Її адресували до ООН та Європейського парламенту.
"Ми закликаємо Європейський парламент, Організацію Об’єднаних Націй, парламенти держав-партнерів, міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти РФ, сприяти відновленню екологічної безпеки України та її навколишнього середовища, а також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, в тому числі задіявши інструмент репарацій", – йдеться у заяві UAnimals.
Активні бойові дії та окупація частини території має негативний вплив на довкілля. Росіяни знищують тварин та екологію.
|Фото: UAnimals
В організації нагадують, що росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних природних парків. А 20% природоохоронних територій України уражені внаслідок військових дій.
Екологи припускають, що у природних парках знищено сотні тисяч (та більше) диких тварин.
Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.
Крім того, за попередніми підрахунками Державної екологічної інспекції України:
- майже 183 тисячі кв.м ґрунту забруднені шкідливими речовинами;
- понад 2 мільйони кв.м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;
- більше, ніж 680 тисяч тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;
- понад 23 тисячі га лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.
Через російську авіацію та флот на поверхні Чорного моря є нафтова пляма площею понад тисячу кв.м. Її виявили у квітні.
|Наслідки пожеж
Через сонари підводних та надводних російських човнів з гідролокаторами, відбувається значне скорочення популяції морських ссавців. Загинули щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів.
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