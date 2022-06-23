У Міндовкілля назвали суму збитків, завданих екології у час війни

Від початку повномасштабної війни російські окупанти завдали збитків екології по всій Україні щонайменше на 202 мільярди гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час спільного брифінгу з комісаром Європейського союзу з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом 23 червня.

За даними міністра, в Україні за чотири місяці війни зафіксовано понад 250 випадків екоциду.

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"Кожного дня спільно з Державною екологічною інспекцією фіксуємо всі збитки, які наносять окупанти. На сьогодні зафіксовано понад 250 випадків екоциду – знищення наших екосистем. Випадків, коли наносилася шкода довкіллю (а це кожна ракета, що влучає у річку), вже більше 2 тисяч.

Ми обов‘язково все це зафіксуємо і обрахуємо за новими методиками, яких плануємо зробити 11 і застосуємо їх завдяки нашим європейським партнерам", – підкреслив Стрілець.

Здвижівське лісництво на Київщині, де окупанти облаштовували бліндажі та окопи

Також він пояснив, що "відходи війни" – це забруднені території, знищена Збройними силами України техніка окупантів, розбиті житлові будинки тощо.

"Ми вже обраховуємо кожен танк, кожен елемент ворожої військової техніки. Це більше 200 тисяч тон небезпечних відходів, металобрухту та багато іншого. Кожен зруйнований будинок – це 50 кубічних метрів відходів руйнації", – резюмував міністр.

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Він додав, що у найближчий час Міндовкілля подасть на розгляд уряду методику і порядок дій щодо утилізації відходів від руйнацій, заподіяних окупантами.

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"Більшість цих відходів зараз знаходяться на розпорошених територіях. Порядок поводження з такими відходами передбачає їхню локалізацію у певних місцях для того, щоб органи місцевого самоврядування могли організувати переробку таких відходів", – розповідає Стрілець.

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У майбутньому перероблені відходи використовуватимуть для відновлення країни, зокрема для будівництва, відновлення доріг тощо.

Крім того, глава Міндовкілля нагадав, що кожен українець може долучитися до "батальйону захисників довкілля", використовуючи додаток "Екозагроза". У ньому громадяни можуть повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких вони стали:

горіння військової техніки,

пожежа в лісі,

розлив нафтопродуктів чи отруйних речовин у ґрунт або водойму,

викид отруйних речовин (хлор, аміак, сірководень, синильна кислота, азотна кислота) у повітря тощо.

"Всі ці факти ми збираємо воєдино. Є зручний дешборд, який обраховує приблизні загальні цифри збитків, що надалі будуть верифікуватися спільно з нашими європейськими колегами, партнерами та друзями", – підкреслив Руслан Стрілець.

Міністр наголосив, що Україна обов'язково виставить рахунок окупантам за шкоду, нанесену навколишньому середовищу під час війни.