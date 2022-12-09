Змінив столичну сцену на полігон: як професійний актор став нацгвардійцем після вторгнення РФ. ВІДЕО

Коли почалася повномасштабна війна, багатьом українцям довелося змінити цивільний одяг на "піксель". Серед них опинився й Михайло Досенко – професійний актор столичного театру, а нині нацгвардієць.

Його історію розповіли у Національній гвардії України.

Чоловік родом із Херсона. Михайло почав працювати за професією ще з третього курсу театрального університету, втім після повномасштабного вторгнення Росії вирішив змінити сцену на полігон, а зйомки в кіно на заняття з тактики та вогневої підготовки.

Наприкінці лютого вони разом з дружиною виїхали з Києва до області, де у перші місяці великої війни точилися важкі бої. Там вони пробули 11 днів. За цей час Михайло й ухвалив для себе доленосне рішення.

"Поруч знаходився військовий аеродром, військова частина та ПВО, тому весь цей час просиділи у підвалі та будинку. Все це (обстріли) було навколо мене – зверху, знизу, справа, зліва. Мене просто розпирало, я не міг сидіти і нічого не робити", – наголошує чоловік.

Родину він перевіз на захід України, а сам записався добровольцем у Національну гвардію. Зізнається, що на диво дуже легко адаптувався у новому середовищі. Пояснює це тим, що "порядки" серед військових дуже схожі до тих, яких він дотримувався у театрі.

Крім того, у театральному інституті він проходив курси зі сценічного бою на мечах, шаблях і рапірах, а у Нацгвардії навчився володіти ще й автоматом.

"Я не очікував, що моя професія настільки схожа з військовою професією. По-перше, це дисципліна. По-друге, почув наказ – і тут же його виконав. Так само як у театрі: тобі дали завдання і ти маєш його виконати. У тебе є 30 хвилин на обдумування. А тут є 30 хвилин, щоб уразити ціль.

Плюс – ієрархія, градація – від солдата до генерала. У театрі це від актора до режисера, художнього керівника театру. Також це колективна робота. Ти не можеш бути одиницею", – пояснює свою позицію гвардієць.

Михайло переконаний – хоч Україна і переживає дуже болісні та важкі часи, але зараз це – найважливіший період історії, бо саме сьогодні ми реалізуємо споконвічну мрію всього українського народу – бути вільними і позбутися московського гніту.

"У нас зараз є шанс це все закінчити. Це одна із причин, чому я вступив до лав (Нацгвардії). Це не може більше продовжуватись. Краще відрубати (одразу), ніж відрізати (поступово)", – наголошує військовий.