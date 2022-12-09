"Не бачу нічого поганого": омбудсмен про скандальний календар "5 каналу" з оголеними медійницями

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував скандальний календар "5 каналу" зі світлинами оголених журналісток, який медійники створили для збору грошей на ЗСУ.

Він сказав, що не бачить нічого поганого у цій ініціативі. Про це Лубінець заявив під час спілкування зі ЗМІ на міжнародній конференції "Права людини у темні часи", повідомляє "Укрінформ".

"Я бачив деякі фотографії з цього календаря. Я, наприклад, не бачу нічого поганого у подібній ініціативі. Я не думав, що когось може образити календар, який виданий на підтримку ЗСУ", – вважає омбудсмен.

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Він додав, що схвалює будь-які благодійні ініціативи, якщо ті направлені на підтримку українських захисників. Лубінець зауважив, що ті, кому недовподоби фото на календарі, можуть просто не дивитися на нього. Натомість, таким громадянам він порадив знайти інший спосіб підтримати Збройні сили.

Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

"Тому моя думка щодо цього, що це взагалі не може в принципі нікого ображати і щось порушувати в нашій державі", – заявив Лубінець.

Нагадаємо, ініціатива "5 каналу" викликала чимало обурення у медійної спільноти, яка спільно з громадськими організаціями створили колективну заяву із закликом дати оцінку законності та етичності створенню такого календаря.

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Зверталися, зокрема, до уповноваженої з питань гендерної політики, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Комісії з журналістської етики. Водночас "5 канал" закликали відмовитися від цієї акції та не поширювати календар з оголеними жінками, які прикриваються на фото зброєю.

Дмитро Лубінець, коментуючи це звернення, заявив, що він наразі не знає, чи надійшло воно до його офісу офіційно. Додав, що він особисто відповідної заяви не бачив.

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