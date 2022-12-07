"5 канал" створив календар з оголеними журналістками: медійники виступили проти

Редакція "5 каналу" запустила календар 2023 року з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ 6 грудня – кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових.

За словами "5 каналу", усі фото – "без цензури". Для зйомки використали понад 20 елементів військового спорядження, як-от кікімора, зброя чи тактичне взуття.

Співавторкою ідеї еротичного календаря стала операторка "5 каналу" Ганка Кудрявцева, адже, за її словами, "хлопці на передовій таке люблять".

Однак громадські організації та медійники висловилися проти такої ініціативи у колективній заяві, яку підтримали щонайменше 19 підписантів.

Зокрема, це голова Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Христина Кіт, голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова, співзасновниця "Жіночого Ветеранського Руху" Катерина Примак, головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська та інші.

"Ми, представниці і представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій, категорично засуджуємо такий спосіб збору грошей на потреби армії і вважаємо цю акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.

Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт", – йдеться у спільній заяві.

5 канал запустив календар 2023 року з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ

Підписанти вважають, що збирати гроші на потреби захисників України потрібно у спосіб, який не передбачає просування дискримінаційних і сексистських наративів щодо жінок.

Автори звернення просять урядову уповноважену з питань гендерної політики, омбудсмена з прав людини і Комісію з журналістської етики оцінити законність та етичність дій "5 каналу".

Також медійники висловили обурення у соцмережах.

"Шановний "5 канал", якщо ваші знайомі військові люблять оголені фото, то скидайте їм їх у приват. А не знецінюйте професію. Чи більше способів зібрати гроші не залишилося?" – написала воєнна кореспондентка Ірина Сампан.

"Протягом 8-ми років війни журналістки їздять на фронт так само, як і їхні колеги-чоловіки. І увесь цей час ми доводимо, що ми робимо свою роботу не гірше за чоловіків…

І раптом цілий канал вирішує подарувати військовим щастя і радість, бо одному морпіху набридло дивитися на зруйновані будинки, а хочеться красивого жіночого тіла. Так давайте 12 журналісток знайдемо!" – додала журналістка.

Заяву підписали:

Христина Кіт, голова ГО "Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем";

Ліза Кузьменко, голова ГО "Жінки в медіа";

Анастасія Багаліка, координаторка Кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага";

Оксана Павленко, засновниця та головна редакторка divoche.media;

Наталія Лигачова, засновниця, Голова ГО "Детектор медіа";

Катерина Примак, співзасновниця "Жіночий Ветеранський Рух";

Тетяна Трощинська, головна редакторка "Громадське радіо";

Анна Хаєцька, головна редакторка "Wonderzine Україна";

Ірина Сампан, воєнна кореспондентка, членкиня ГО "Жінки в медіа";

Вікторія Кобиляцька, редакторка сайту Кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага";

Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA;

Людмила Янкіна, координаторка проєктів Центру прав людини ZMINA;

Ігор Якубовський, заступник голови Центру прав людини ZMINA;

Ольга Падірякова, головна редакторка онлайн-видання ZMINA;

Команда експертного ресурсу "Гендер в деталях";

Олександра Горчинська, журналістка сайту НВ, членкиня ГО "Жінки в медіа";

ГО "Ла Страда-Україна";

Оксана Максименюк, керівниця юридичного напряму ГО "Інститут розвитку регіональної преси" (ІРРП).

Нагадаємо, раніше мережа книжкових магазинів Yakaboo втрапила у скандал через сексистські висловлювання колишнього гендиректора Івана Богдана.