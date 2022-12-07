"5 канал" створив календар з оголеними журналістками: медійники виступили проти

Редакція "5 каналу" запустила календар 2023 року з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ 6 грудня – кошти з продажу пообіцяли спрямувати на рації для військових.

За словами "5 каналу", усі фото – "без цензури". Для зйомки використали понад 20 елементів військового спорядження, як-от кікімора, зброя чи тактичне взуття.

Співавторкою ідеї еротичного календаря стала операторка "5 каналу" Ганка Кудрявцева, адже, за її словами, "хлопці на передовій таке люблять".

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Однак громадські організації та медійники висловилися проти такої ініціативи у колективній заяві, яку підтримали щонайменше 19 підписантів.

Зокрема, це голова Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Христина Кіт, голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова, співзасновниця "Жіночого Ветеранського Руху" Катерина Примак, головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська та інші.

"Ми, представниці і представники громадських, жіночих, правозахисних і медійних організацій, категорично засуджуємо такий спосіб збору грошей на потреби армії і вважаємо цю акцію сповненою дискримінаційних і сексистських наративів.

Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об’єкт", – йдеться у спільній заяві.

5 канал запустив календар 2023 року з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ

Підписанти вважають, що збирати гроші на потреби захисників України потрібно у спосіб, який не передбачає просування дискримінаційних і сексистських наративів щодо жінок.

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Автори звернення просять урядову уповноважену з питань гендерної політики, омбудсмена з прав людини і Комісію з журналістської етики оцінити законність та етичність дій "5 каналу".

Також медійники висловили обурення у соцмережах.

"Шановний "5 канал", якщо ваші знайомі військові люблять оголені фото, то скидайте їм їх у приват. А не знецінюйте професію. Чи більше способів зібрати гроші не залишилося?" – написала воєнна кореспондентка Ірина Сампан.

"Протягом 8-ми років війни журналістки їздять на фронт так само, як і їхні колеги-чоловіки. І увесь цей час ми доводимо, що ми робимо свою роботу не гірше за чоловіків…

І раптом цілий канал вирішує подарувати військовим щастя і радість, бо одному морпіху набридло дивитися на зруйновані будинки, а хочеться красивого жіночого тіла. Так давайте 12 журналісток знайдемо!" – додала журналістка.

Заяву підписали:

Христина Кіт, голова ГО "Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем";

Ліза Кузьменко, голова ГО "Жінки в медіа";

Анастасія Багаліка, координаторка Кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага";

Оксана Павленко, засновниця та головна редакторка divoche.media;

Наталія Лигачова, засновниця, Голова ГО "Детектор медіа";

Катерина Примак, співзасновниця "Жіночий Ветеранський Рух";

Тетяна Трощинська, головна редакторка "Громадське радіо";

Анна Хаєцька, головна редакторка "Wonderzine Україна";

Ірина Сампан, воєнна кореспондентка, членкиня ГО "Жінки в медіа";

Вікторія Кобиляцька, редакторка сайту Кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага";

Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA;

Людмила Янкіна, координаторка проєктів Центру прав людини ZMINA;

Ігор Якубовський, заступник голови Центру прав людини ZMINA;

Ольга Падірякова, головна редакторка онлайн-видання ZMINA;

Команда експертного ресурсу "Гендер в деталях";

Олександра Горчинська, журналістка сайту НВ, членкиня ГО "Жінки в медіа";

ГО "Ла Страда-Україна";

Оксана Максименюк, керівниця юридичного напряму ГО "Інститут розвитку регіональної преси" (ІРРП).

Нагадаємо, раніше мережа книжкових магазинів Yakaboo втрапила у скандал через сексистські висловлювання колишнього гендиректора Івана Богдана.