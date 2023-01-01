З російського полону звільнили парамедика з "Азовсталі" Асана Ісенаджиєва

Парамедик Асан Ісенаджиєв з "Азовсталі" повернувся з російського полону.

Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Кримчанин повернувся в Україну у рамках чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.

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"Асан повернувся у рідну країну, а незабаром неодмінно повернеться додому – у вільний український Крим!" – пише Таміла Ташева.

Асан Ісенаджиєв

Асан Ісенаджиєв кримський татарин, родом з Гірея. До війни працював у "швидкій допомозі". Під час оборони Маріуполя парамедик перебував на "Азовсталі" і надавав допомогу пораненим.

31 грудня в Україну повернулися 140 людей

Навесні 2022-го року Асан опублікував у соцмережі фото своїх закривавлених рук у формі серця і написав:

"Передайте моїй мамі слова: я побачив стільки болю, що не зламаюся ніколи".

Навесні 2022-го року Асан опублікував у соцмережі фото своїх закривавлених рук у формі серця

Медик також звертався до світової спільноти з проханням вивести людей з "Азовсталі". Одне із звернень від опублікував турецькою мовою.

"Люди вмирають на руках від простої відсутності антибіотиків, від гнійних ран. Нас постійно бомбардують з повітря, моря та землі. Прошу дотримуватись порядку виведення всіх людей, у тому числі армії, з території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар", – казав Асан Ісенаджиєв.

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Нагадаємо, 31 грудня в Україну повернулися 140 людей, серед них 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок.