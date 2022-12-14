Рука працюватиме: захисник "Азовсталі" Михайло Діанов успішно переніс операцію у США

Захисник "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов, який був поранений в руку, успішно переніс операцію у США.
Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь.
13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі, повідомляє футбольний клуб "Шахтар".
Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме.
|Фото: FC SHAKHTAR
Найближчими днями Діанов повернеться в Україну.
|Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов був поранений в руку
|Морпіх успішно переніс операцію у США
Нагадаємо, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов захищав Маріуполь, був поранений і перебував на "Азовсталі".
Фотографія Михайла у підземеллях "Азовсталі" авторства Дмитра Козацького облетіла весь світ.
Після виходу з території меткомбінату у російському полоні Михайлу не надавали належної медичної допомоги.
|Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме
Повернути бійця додому вдалося під час великого обміну 21 вересня.
Українці почали збирати кошти на лікування Михайла – він передав цю суму (понад 3 млн гривень) Асоціації родин захисників "Азовсталі".
|Скоро Михайло Діанов повернеться в Україну
А нещодавно Михайло розповів, що з'явився на обкладинці в інклюзивному календарі із ЗСУ на 2023 рік.
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