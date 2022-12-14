Рука працюватиме: захисник "Азовсталі" Михайло Діанов успішно переніс операцію у США

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 грудня 2022

Захисник "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов, який був поранений в руку, успішно переніс операцію у США.

Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 

13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі, повідомляє футбольний клуб "Шахтар".

Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме.

 Фото: FC SHAKHTAR

Найближчими днями Діанов повернеться в Україну.

 Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов був поранений в руку

 Морпіх успішно переніс операцію у США

Нагадаємо, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Михайло Діанов захищав Маріуполь, був поранений і перебував на "Азовсталі".

Фотографія Михайла у підземеллях "Азовсталі" авторства Дмитра Козацького облетіла весь світ.

Після виходу з території меткомбінату у російському полоні Михайлу не надавали належної медичної допомоги.

 Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме

Повернути бійця додому вдалося під час великого обміну 21 вересня. 

Українці почали збирати кошти на лікування Михайла – він передав цю суму (понад 3 млн гривень) Асоціації родин захисників "Азовсталі".

 Скоро Михайло Діанов повернеться в Україну

А нещодавно Михайло розповів, що з'явився на обкладинці в інклюзивному календарі із ЗСУ на 2023 рік.

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