На Новий рік 13-річний хлопчик з Херсонщини двічі потрапив під обстріл росіян

13-річний мешканець Херсонщини Ярослав у новорічні свята двічі потрапив під російський обстріл.

Про це повідомив голова Херсонської воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

31 грудня перед самим Новим роком росіяни атакували селище Наддніпрянське, поблизу Херсона.

13-річний Ярослав разом із сестрою поверталися додому и потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де медики боролися за його життя.

У перший день нового року росіяни атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню, в реанімаційному відділенні якої знаходився Ярослав.

У перший день нового року росіяни атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню

У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна

По Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив близько семи снарядів

Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон

"У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна", – каже Ярослав Янушевич.

Наразі дитину евакуювали до медзаклада Миколаєва.

"Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити? Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі", – говорить голова Херсонської ОВА.

Як повідомив Янушевич, по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив близько семи снарядів.

Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон. Через атаку рашистів сталася пожежа – горів кабінет медсестри та палата для хворих.

Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників лікарні. Це дозволило уникнути жертв серед мирних людей.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстрілювали Херсон, внаслідок чого загинула одна людина.