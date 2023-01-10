В столиці судитимуть викладачку гімназії, яка назвала Київ "власністю Москви"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 січня 2023

Педагогиня однієї зі столичних гімназій закликала до повалення влади в Україні та висловлювалася на підтримку дій окупантів. Нині вона під вартою. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Мешканка столиці працювала інструкторкою з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка у власних акаунтах у соціальних мережах неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування війни.

Київська міська прокуратура / Telegram

Також киянка висловлювала сподівання на перемогу Росії, визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами РФ та стверджувала, що Київ є власністю Москви.

Прокурори завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Нині жінка перебуває під вартою.

Проти обвинуваченої порушили справу за ч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Перша стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна, друга — позбавлення волі на строк до 8 років.

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