У Німеччині знайшли дерев’яну "криницю бажань" віком 3000 років

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 січня 2023

У Баварії археологи знайшли дерев’яну криницю з прикрасами всередині. Колись вона мала ритуальне значення і була своєрідною "криницею бажань".

Про це пише Archaeologie Online. 

Знахідку виявили в місті Гермерінг у Баварії під час будівельних робіт. Її вік оцінюють приблизно у 3000 років, тобто вона була закладена під час бронзової доби в III - I тисячоліття до нашої ери. 

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Глибина криниці сягає близько 5 м. Всередині неї виявили прикраси та посуд: 26 бронзових шпильок для одягу, браслет, дві металеві спіралі, зуб тварини, бурштинове намисто і понад 70 керамічних посудин.

Фото: Marcus Guckenbiehl

За словами археологів, ці коштовні предмети не були предметами повсякденного життя. Стан, коли їх виявили на дні колодязя, свідчить про те, що їх обережно опускали у воду, а не кидали.

Фото: Marcus Guckenbiehl
Фото: Marcus Guckenbiehl

Вчені припускають, що люди вірили в "колодязь бажань" заради гарного врожаю. Свою гіпотезу вони пояснюють тим, що в той час, коли колодязь використовувався, рівень ґрунтових вод значно впав, що призвело до тривалої посухи та низького врожаю для сусідніх громад. 

Раніше на Львівщині археологи знайшли житло слов’ян XI сторіччя.


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