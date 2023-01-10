Озоновий шар може відновитися за кілька десятиліть – звіт ООН

Вчені припускають, що більша частина озонового шару, який захищає планету від ультрафіолетового випромінювання, буде повністю відновлена майже для всього світу до 2040 року.

Такі висновки зробила Організація Об'єднаних Націй, повідомляє The Guardian.

Діра в озоновому шарі Землі, яка колись була найстрашнішою екологічною загрозою, що стояла перед людством, ймовірно буде повністю відновлена на більшій частині нашої планети.

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Це стане можливим протягом 2 десятиліть завдяки вже впровадженим діям урядів з припинення використання шкідливих речовин.

Фото: cookelma /Depositphotos

За висновками науковців, відновлення до 2040 року можливе в усьому світі, крім полярних регіонів. Їм знадобиться більше часу. Озоновий шар повністю відновиться над Арктикою до 2040 року, над Антарктикою – до 2066 року.

У 1980-х роках стан озонового шару неухильно покращувався. Це сталося після підписання Монреальського протоколу у 1989 році.

"Наш успіх у поетапній відмові від руйнівних для озонового шару хімічних речовин показує, що терміново можна і потрібно зробити для відмови від викопного палива, скорочення парникових газів і, таким чином, обмеження підвищення температури", – стверджують науковці.

Вчені зазначили, що навіть за умови швидких глобальних дій хімічні речовини все ще залишаються в атмосфері близько століття.

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