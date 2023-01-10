Озоновий шар може відновитися за кілька десятиліть – звіт ООН

Тетяна Денисенко
4421
10 січня 2023

Вчені припускають, що більша частина озонового шару, який захищає планету від ультрафіолетового випромінювання, буде повністю відновлена майже для всього світу до 2040 року.

Такі висновки зробила Організація Об'єднаних Націй, повідомляє The Guardian.

Діра в озоновому шарі Землі, яка колись була найстрашнішою екологічною загрозою, що стояла перед людством, ймовірно буде повністю відновлена на більшій частині нашої планети.

Це стане можливим протягом 2 десятиліть завдяки вже впровадженим діям урядів з припинення використання шкідливих речовин.

 Фото: cookelma/Depositphotos

За висновками науковців, відновлення до 2040 року можливе в усьому світі, крім полярних регіонів. Їм знадобиться більше часу. Озоновий шар повністю відновиться над Арктикою до 2040 року, над Антарктикою – до 2066 року.

У 1980-х роках стан озонового шару неухильно покращувався. Це сталося після підписання Монреальського протоколу у 1989 році.

"Наш успіх у поетапній відмові від руйнівних для озонового шару хімічних речовин показує, що терміново можна і потрібно зробити для відмови від викопного палива, скорочення парникових газів і, таким чином, обмеження підвищення температури", – стверджують науковці.

Вчені зазначили, що навіть за умови швидких глобальних дій хімічні речовини все ще залишаються в атмосфері близько століття.

Читайте також: 10 приголомшливих світлин Землі з космосу за пройдешній рік


Реклама:


 665
КУЛЬТУРА

Росіянка не головуватиме в журі Премії Андерсена. Чи допоможе це репутації "Дитячого Нобеля"?

Тетяна Пушнова
 4672
Суспільство

Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії

Олена Барсукова
 4834
Суспільство

"Потрібно готуватися до Перемоги, а опісля – до важкої праці". Голова Канадсько-української фундації про допомогу від діаспори

Анастасія Рінгіс

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Росіянка не головуватиме в журі Премії Андерсена. Чи допоможе це репутації "Дитячого Нобеля"?

Тетяна Пушнова
Російське вторгнення, Арестович і Бандера: найпопулярніші статті в українській Вікіпедії у 2022 році
"88 днів пекла": The Insider створив комікс про російські фільтраційні табори
На Миколаївщині через суд намагаються повернути державі курган, що є пам'яткою археології
NASA виявила планету розміром із Землю
Знятий у Києві індійський фільм отримав Золотий глобус 2023
Суспільство

Несправедливий суд і втрата бійців. Чому закон про посилення покарання військових небезпечний для армії

Олена Барсукова
Суспільство

"Потрібно готуватися до Перемоги, а опісля – до важкої праці". Голова Канадсько-української фундації про допомогу від діаспори

Анастасія Рінгіс