10 приголомшливих світлин Землі з космосу за пройдешній рік

Супутники, що обертаються навколо Землі, і астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС) роблять світлини нашої планети з космосу, щоб люди поглянули на неї з іншого ракурсу.

У 2022 році науковці також показали чимало знімків, повідомляє Live Science.

"Від химерних блакитних плям і сріблястого вируючого моря до підводних вулканів і блукаючих айсбергів – ось деякі з наших улюблених зображень Землі з супутників і космічних станцій, зроблених у 2022 році", – йдеться у повідомленні.

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Різнобарвні озера

Фото: Joshua Stevens/Landsat 8/NASA Earth Observatory

Один з супутників зробив цікаве кольорове зображення: тріо різнокольорових озер у Великій рифтовій долині Ефіопії: Шала (ліворуч), Абіджатта (в центрі) і Лангано (праворуч).

Темно-синій відтінок озера Шала – результат його глибоких вод, максимальна глибина яких сягає 266 м. Водойма Абіджатта, дно якого знаходиться на відстані 14 м, зелене завдяки цвітінню водоростей.

Озеро Лангано, тим часом, отримує свій жовтий колір від гірських річок.

Виверження підводного "акулячого вулкану"

Фото: Joshua Stevens/Landsat 8/NASA Earth Observatory, U.S. Geological Survey

Ще один супутник зробив приголомшливу знимку підводного шлейфу виверження вулкана Кавачи в південно-західній частині Тихого океану. Його вершина лежить приблизно на 20 м нижче рівня моря.

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Під час експедиції на Кавачі у 2015 році дослідники виявили, що кратер вулкана є домівкою для двох видів акул, попри вибухонебезпечну історію цієї місцевості.

Ймовірно, що попередні виверження могли забезпечувати поживними речовинами морську екосистему навколо вулкана.

Пара химерних блакитних згустків

Фото: NASA Earth Obsrvatory

Астронавт зробив фото Землі, на якому видно дві химерні блакитні плями світла, що мерехтять в атмосфері нашої планети. Цікаво те, що ці дві плями абсолютно не пов'язані між собою і просто виникли в один і той же час.

Перша світлова пляма, яку видно в нижній частині зображення, є масивним ударом блискавки. Це призвело до того, що вона освітила навколишні стіни, створивши вражаюче світлове кільце.

Друга блакитна пляма у верхній правій частині світлини є результатом викривленого світла від Місяця. Через природний супутник Землі відбите ним світло від Сонця пройшло крізь атмосферу планети, перетворившись на яскраво-синю пляму з нечітким ореолом.

Сріблясте дзеркало морської поверхні

Фото: NASA Earth Obsrvatory

Інший астронавт зробив фотографію "сонячних променів", які перетворили морську поверхню на сріблясте дзеркало, що закручується навколо пари грецьких островів.

Більший острів у центрі фотографії – Мілос, площею 151 кв км. Менший – Антімілос, який має розмір близько 8 кв км.

Сонячні відблиски виникають через те, що світло відбивається від поверхні океану прямо в об’єктив астронавта. В результаті, одна частина води виглядає сріблястою, а інша – темною.

Золота річка токсичних відходів

Фото: Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory/Landsat

Ще одне фото – золотиста річка засохлого токсичного бруду, що виблискує на ландшафті біля алмазної шахти в Ягерсфонтейні, Південна Африка, після обвалу дамби.

Дамба стримувала справжнє сховище: каламутну суміш пилу, щебеню, води та інших побічних продуктів видобутку корисних копалин.

На зображенні видно, як токсичні відходи стікають по схилу пагорба масивною хвилею, яка зрештою потрапляє в розташовану поруч дамбу, а потім виливається в прилеглу річку Просеспрут. Загалом висохлі сховища покрили близько 26 кв км сільськогосподарських угідь. Внаслідок обвалу дамби загинуло 3 людей, ще близько 40 отримали поранення.

Найбільший у світі айсберг в русі

Фото: Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

Ще один супутник сфотографував найбільший у світі айсберг А-76А, що плаває в гирлі протоки Дрейка – неспокійній ділянці води в Антарктиді.

Величезна крижана плита має близько 135 км завдовжки і 26 км завширшки. Вперше вона відкололася від льодовика Ронне у 2021 році.

Коли айсберги дрейфують в протоку Дрейка, їх швидко тягне на схід сильними океанськими течіями, перш ніж віднести на північ в тепліші води, де вони незабаром повністю тануть.

Кислотне озеро гори Ородруїн

Фото: NASA Earth Obsrvatory

Ще одна приголомшлива світлина – засніжене гідротермальне озеро на вершині гори Руапеху в Новій Зеландії, яке в книзі "Володар перснів" Толкіна названа "Горою долі".

Озеро, відоме як Кратерне, розташоване між трьома головними вершинами гори Руапеху, найвища з яких сягає майже 3 м над рівнем моря. Водойма має високу кислотність через велику кількість вулканічних газів, які розчиняються у воді.

Геологи використовують озеро для моніторингу рівня загрози вулкану.

7-поверхові "монстри-хвилі"

Фото: Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory/Landsat 8

Ця знимка – приголомшлива картина величезної сили хвиль заввишки з 7-поверховий будинок, які впали на берег поблизу Назаре, популярного місця для серфінгу в Португалії.

На зображенні видно, як шалені хвилі розірвали вміст морського дна на величезні підводні шлейфи, які простяглися приблизно на 10 км від берега.

Хвилі в Назаре часто досягають висоти понад 15 м взимку. Це відбувається завдяки підводному каньйону, розташованому приблизно за півмилі від берега, який спрямовує енергію хвиль. Цього дня сильний вітер посилив хвилі.

Знімок був зроблений того ж дня, коли 18-річний серфер приборкав рекордну хвилю висотою майже 31 м на Назаре.

Стародавній "шрам" від лавового потоку

Фото: NASA Earth Obsrvatory

Ще одне фото – стародавній лавовий потік, що простягнувся через пустелю в штаті Нью-Мексико.

Він охоплює близько 337 кв км і має довжину близько 80 км. Згори застигла річка вулканічної породи виглядає як темний шрам, вирізаний в навколишній пустелі.

Згори древнє лавове поле здається неживим, але в застиглій лаві може рости низка видів пустельних рослин.

"Шпигую" через дірку в небі

Фото: Joshua Stevens/Landsat/NASA Earth Observatory

Остання знимка – найнебезпечніший вулкан світу, Везувій, коли він "дивився" в небо крізь моторошну круглу діру в хмарах.

На зображенні чітко видно вершину вулкана – велику чашоподібну западину, яка утворюється під час його виверження і руйнування. Також помітно частину великого гірського хребта на півночі, який є залишком вулкана Сомма, який колись стояв на тому ж місці, що і Везувій, до того, як з його центру виріс конус нового.

Найвідоміше виверження Везувію одночасно знищило і зберегло римське місто Помпеї, а також сусідній Геркуланум у 79 році нашої ери.

Дослідники називають Везувій європейською бомбою сповільненої "дії", оскільки незабаром на нього чекає ще одне велике виверження.

Нагадуємо, астрофотограф зловив момент, коли Марс "визирає" з-за Місяця.