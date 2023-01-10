Через війну чорноморські дельфіни мігрували на мілководдя, де мало їжі

Дельфіни в Чорному морі, які зазвичай зимують поблизу берегів Криму, Грузії та Туреччини, цьогоріч мігрували на мілководдя. Все через вплив корабельних сонарів і бомбардування.

Про це повідомив співробітник національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За словами еколога, в результаті вибухів у морі багато китоподібних були вбиті і зазнали контузій. Нині замість того, щоб з родинами перебувати на зимівлі на глибині моря, ссавці блукають у мілководді Північно-Західної частини Чорного моря, де дуже мало їжі.

"Війна, яка вкрай негативно вплинула на чисельність дельфінів та на їх плодючість в майбутньому, все одно закінчиться, і дельфінам, як і людям, потрібен безпечний дім у морі для відтворення", – зазначає Іван Русєв.

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Він додав, що зменшення популяції дельфінів матиме руйнівний вплив на морську екосистему Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що через дії російських окупантів у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів.