Через війну чорноморські дельфіни мігрували на мілководдя, де мало їжі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 січня 2023

Дельфіни в Чорному морі, які зазвичай зимують поблизу берегів Криму, Грузії та Туреччини, цьогоріч мігрували на мілководдя. Все через вплив корабельних сонарів і бомбардування.

Про це повідомив співробітник національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За словами еколога, в результаті вибухів у морі багато китоподібних були вбиті і зазнали контузій. Нині замість того, щоб з родинами перебувати на зимівлі на глибині моря, ссавці блукають у мілководді Північно-Західної частини Чорного моря, де дуже мало їжі. 

"Війна, яка вкрай негативно вплинула на чисельність дельфінів та на їх плодючість в майбутньому, все одно закінчиться, і дельфінам, як і людям, потрібен безпечний дім у морі для відтворення", – зазначає Іван Русєв. 

Ілюстративне фото / Depositphotos

Він додав, що зменшення популяції дельфінів матиме руйнівний вплив на морську екосистему Чорного моря. 

Раніше повідомлялося, що через дії російських окупантів у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів.

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