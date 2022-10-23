Через кораблі окупантів у Чорному морі загинуло, ймовірно, близько 50 тисяч дельфінів – біолог

З початку повномасштабної війни у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів через дії російських окупантів.

Китоподібні помирали внаслідок використання російських військових кораблів, повідомляє зоозахисна організація UAnimals з посиланням на біолога та керівника наукового департаменту природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русева.

Ворожі надводні та підводні човни створюють потужні звукові сигнали, що вражають дельфінів.

Внаслідок цього тварини не можуть орієнтуватися в просторі, сліпнуть та потрапляють на міни.

Фото: UAnimals

Сонари (гідролокатори), які росіяни використовують на своїх кораблях, негативно впливають на здоров’я та життя тварин.

Дельфіни потрапляли у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводило з ладу їхні органи навігації та ехолокації, а також – отримували потужну акустичну травму.

Раніше науковець повідомляв про щонайменше 5 тисяч загиблих китоподібних, однак наразі це число значно більше.

"Нагадую ще раз, що море викидає на берег лише біля 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто йде на дно моря і ми не можемо їх зареєструвати. Вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега.

Тому ми оцінюємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, ймовірно, до 50 тисяч китоподібних, що є вкрай жахливим для морської екосистеми", – написав Іван Русєв.

За словами експерта, останніми місяцями Чорне море вже не виносило мертвих дельфінів на пляжі.

Бачив я тільки живих дельфінів-афалин, але вже дуже рідко. Також не було інформації, що знайдено десь мертвих дельфінів на узбережжі Чорного моря і в інших країнах Чорного моря", – пише дослідник.

Однак нещодавно на узбережжі моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" біля Лебедівки учені знайшли рештки загиблого дельфіна.

"Ми знову знайшли останки загиблого дельфіна на малодоступної для бродячих собак та шакалів ділянці піщаного пересипу, біля високих обривів. Там він висох, але не був пошкоджений хижаками.

Враховуючи те, що це тільки останки, можна сказати про те, що тварина, ймовірно, загинула ще всередині літа, коли рашисти активно пересувались по морю і використовували сонари", – каже Русєв

Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ уже завдала збитків довкіллю України на понад 37 мільярдів євро.