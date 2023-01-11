9-річна дівчинка в США знайшла зуб вимерлої акули

Дев’ятирічна Моллі Семпсон знайшла величезний зуб акули на Калверт-Біч у штаті Меріленд.

Вчені локального музею оглянули знахідку та повідомили, що це ікло належало представнику вимерлого виду акул Otodus megalodon, зазначає BBC.

Мати дівчинки Алісія Семпсон у Facebook повідомила, що обидві її доньки – Моллі та Наталі хотіли піти на полювання на зуби акул як професіонали. Вони попросили ізольованих гумові чоботи, вдягли їх та рушили шукати знахідки.

Одразу після різдвяного сніданку уся сім'я вирушила на пляж. Моллі побачила зуб у воді, але щоб його дістати, довелось намочити руки – вода сягала колін.

Моллі, Наталі та їхній батько готові до "полювання" на зуби. Фото: Алісії Семпсон

"Подивіться на розмір зуба, який щойно знайшла Моллі! Він був у воді, тому завдяки гумовим чоботам вона отримала найкращу частину свого подарунка на Різдво!!" – написала жінка.

Знайдений зуб був у розмір долоні Моллі – у довжину він сягає 13 см.

Розмір акулячого зуба

Алісія розповіла ВВС, що її чоловік шукав скам’янілості в цьому районі з дитинства, тож це захоплення пеерйшло і його донькам. За словами жінки, Моллі знайшла понад 400 набагато менших зубів. Але клик такого розміру трапився вперше.

Родина віднесла зуб до Морського музею Калверта. Відділ палеонтології підтвердив, що цей клик належав акулі Otodus megalodon. Куратор морського музею назвав це знахідкою, яка трапляється раз у житті.

Мегалодон у перекладі з давньогрецької означає "великий зуб". Тому цим словом назвали вид акул, які мешкали у морях по всьому світу. Вони вимерли близько 3,5 мільйонів років тому.

У довжину ці хижі риби сягали 20 метрів, тому дослідники вважають, що цей вид був одним з найбільших у світі.