Помер високопоставлений католик-консерватор кардинал Пелл, якого судили за педофілію

На 81-му році життя помер кардинал Джордж Пелл, який був визнаний винним, а потім виправданий у сексуальному насильстві над дітьми.
Про це повідомляє The Guardian.
Церковні лідери підтвердили, що причиною смерті, яка сталась 11 січня, було серцеве ускладнення після операції на суглобі.
У 2018 році кардинала засудили за розбещення 2 підлітків-хористів у соборі Святого Патріка.
Він завжди наполягав на своїй невинності. Звинувачення проти нього скасували у 2020 році.
Протягом кількох десятиліть Пелл викликав суперечки в Австралії за те, що вважав аборт гіршою моральною провиною, ніж жорстоке поводження католицького духовенства з дітьми. Контрацепцію називав "єрессю".
|Кардинал Джордж Пелл. Фото: Paul Miller/AAP
У 2012 році він назвав одностатеві шлюби "великою несправедливістю" стосовно дітей і закликав австралійський уряд не легалізувати їх.
Минулого року він просив Ватикан втрутитися і винести догану двом провідним європейським католикам, які хотіли тотальних змін у вченні про гомосексуальність.
Експерти описують Пелла як "одного з найбільш консервативних діячів свого покоління" і потужного консервативного голосу в церкві.
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