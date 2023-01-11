Помер високопоставлений католик-консерватор кардинал Пелл, якого судили за педофілію

На 81-му році життя помер кардинал Джордж Пелл, який був визнаний винним, а потім виправданий у сексуальному насильстві над дітьми.

Про це повідомляє The Guardian.

Церковні лідери підтвердили, що причиною смерті, яка сталась 11 січня, було серцеве ускладнення після операції на суглобі.

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У 2018 році кардинала засудили за розбещення 2 підлітків-хористів у соборі Святого Патріка.

Він завжди наполягав на своїй невинності. Звинувачення проти нього скасували у 2020 році.

Протягом кількох десятиліть Пелл викликав суперечки в Австралії за те, що вважав аборт гіршою моральною провиною, ніж жорстоке поводження католицького духовенства з дітьми. Контрацепцію називав "єрессю".

Кардинал Джордж Пелл. Фото: Paul Miller/AAP

У 2012 році він назвав одностатеві шлюби "великою несправедливістю" стосовно дітей і закликав австралійський уряд не легалізувати їх.

Минулого року він просив Ватикан втрутитися і винести догану двом провідним європейським католикам, які хотіли тотальних змін у вченні про гомосексуальність.

Експерти описують Пелла як "одного з найбільш консервативних діячів свого покоління" і потужного консервативного голосу в церкві.

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