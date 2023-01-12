У львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

У Львові рятувальники знайшли боєприпаси часів Другої світової війни у триповерховому житловому будинку.

Надзвичайники виявили гранату О-23 та 44 набої до стрілецької зброї, повідомляє ДСНС Львівської області.

Небезпечна знахідка зберігалась у цокольному приміщенні будинку на вулиці Ольги Басараб – її знайшли під час ремонтних робіт.

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Піротехнічна група 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС вилучила і знищила застарілі боєприпаси.

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 Фото: ДСНС Львівської області

У ДСНС наголошують, що боєприпаси часів Другої світової війни – вкрай небезпечні, незважаючи на розміри та значний вік. 

Якщо ви помітили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером "101".

Раніше ми розповідали, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, як уникнути підриву на деокупованих територіях і куди потрібно звертатися для розмінування.

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