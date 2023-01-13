Голодування, антисанітарія та психологічний тиск: прикордонник розповів про умови у російському полоні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 січня 2023

Військовий Павло Піковець захищав країну у Маріуполі та потрапив до полону в Оленівці. Згодом через поранення росіяни перевели його до лікарні в окупованому Донецьку.  

Історію бійця про перебування в полоні опублікували в Державній прикордонній службі України.

Прикордонник Павло Піковець отримав поранення в руку ще під час боїв за Маріуполь, коли він з побратимами проривався до заводу "Азовсталь".

У травні разом з іншими захисниками він потрапив у полон. Окупанти доставили його в колонію в Оленівці. Він розповів, що умови там були жахливі.

 Павло після полону та під час лікування на "Азовсталі". Фото: ДПСУ

"Спали на бетонній підлозі. Потім дали декілька матраців, ми їх покидали впоперек, щоб могли відпочити якомога більше побратимів", – згадує прикордонник Павло про російський полон.

У приміщенні була тотальна антисанітарія та дуже маленькі порції їжі. Росіяни застосовували методи психологічного тиску, наприклад – будили серед ночі. 

Через поранення Павла перевели у Донецьку лікарню, проте психологічний тиск продовжували чинити.

"Щодня вони розповідали нам, що нібито Київ уже захоплений, а захід країни відійшов Польщі. Казали, що Україна від нас відмовилася. Неодноразово саджали в автобуси, вдавали ніби нас везуть на обмін. Привезені журналісти брали у нас коментарі. Автобус виїжджав з території лікарні, проїжджав 100 метрів, а потім розвертався і нас повертали до лікарні", – каже Павло.

Справжній обмін відбувся 29 червня у Запоріжжі. Усіх полонених доставили до лікарні, а потім перевели до Києва у прикордонний шпиталь.

Там Павло нарешті зустрів дружину. 

"Ця мить, коли я виходжу і бачу її… Ці емоції. Сльози. Сльози радості", – згадує чоловік.

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