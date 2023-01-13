Пентагон опублікував звіт про НЛО за 2022 рік

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 січня 2023

Американське Міністерство оборони оприлюднило дані аналізу всіх зафіксованих у 2022 році повітряних об'єктів. Природу частини з них зрозуміти не вдалося.

Звіт оприлюднили на сайті Управління директора національної розвідки Пентагону. 

Загалом протягом 2022 року зафіксували 510 повітряних об’єктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Нерозпізнаний залишився 171 об’єкт.

еякі з неверифіковних об’єктів, ймовірно, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості й вимагають подальшого аналізу", – йдеться в повідомленні. 

Інформацію про повітряні об’єкти збирали від різних агентств розвідувальної спільноти та органів військової розвідки, Федерального управління цивільної авіації, Національного управління океанографії та атмосфери, Міністерства енергетики та NASA.

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