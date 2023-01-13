Пентагон опублікував звіт про НЛО за 2022 рік

Американське Міністерство оборони оприлюднило дані аналізу всіх зафіксованих у 2022 році повітряних об'єктів. Природу частини з них зрозуміти не вдалося.

Звіт оприлюднили на сайті Управління директора національної розвідки Пентагону.

Загалом протягом 2022 року зафіксували 510 повітряних об’єктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Нерозпізнаний залишився 171 об’єкт.

"Деякі з неверифіковних об’єктів, ймовірно, продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості й вимагають подальшого аналізу", – йдеться в повідомленні.

Інформацію про повітряні об’єкти збирали від різних агентств розвідувальної спільноти та органів військової розвідки, Федерального управління цивільної авіації, Національного управління океанографії та атмосфери, Міністерства енергетики та NASA.