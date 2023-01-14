Мер Харкова Терехов судитиметься з мовним омбудсменом через штраф за використання російської

Яна Осадча журналіст
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14 січня 2023

Міський голова Харкова Ігор Терехов подав до суду на мовного омбудсмена Тараса Креміня через штраф за використання російської мови у публічному просторі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Ігоря Терехова Юрія Сидоренка.

Мер Харкова оскаржує штраф як фізична особа. Суть позову речнику невідома.

Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання під час телемарафону "Єдині новини" недержавної мови. Відповідну постанову виніс Тарас Кремінь.

 Ігор Терехов

Також міський голова Харкова отримав від мовного омбудсмена попередження про те, що згідно із законом офіційні сторінки мера у соціальних мережах мають вестися українською мовою.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив, що Ігор Терехов подав позов до суду. За його словами, позов стосується постанови про накладання другого штрафу:

"У зв'язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу", каже Кремінь.

Сума штрафу складає 3400 гривень.

Нагадаємо, Ігор Терехов після того, як його оштрафували, заявив, що і далі буде спілкуватися з харків’янами російською, а офіційно буде розмовляти українською.

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