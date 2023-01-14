На територію музейного комплексу у Пирогові під Києвом впали уламки російської ракети. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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14 січня 2023

Уламки збитої російської ракети, якою загарбники атакували Київ у ранці 14 січня, впали на територію Національного музею народної архітектури та побуту Україїни у Пирогові.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі", говорить міністр.

Нагадаємо, 14 січня у Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Міська влада столиці повідомила про влучання в об’єкт інфраструктури.

 Уламки ракети впали на територію етномузею
 Росіяни атакували Київщину вранці
 На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі"
 "Подарунки" від ворогів на території музею
 На щастя, ніхто не постраждав

Влучання російського снаряда у житлові забудови зафіксували і у селі Копилів Київської області. Постраждалих немає.

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