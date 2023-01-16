За 10 місяців випалено 60 га лісів: як війна РФ проти України впливає на довкілля

Спеціалісти Державної екологічної інспекції розрахували масштабні екологічні зміни, спричинені війною РФ проти України.

Через російське вторгнення понад 59 тисяч га лісів та інших насаджень були випалені ракетами та снарядами, повідомляє Державна екологічна інспекція.

Деякі з цих лісів можуть відновлюватимуться протягом десятка років за найоптимістичніших розрахунків, решта – втрачені назавжди.

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У воду потрапили вже 1,5 тисячі тонн забрудників.

Також внаслідок 10 місяців війни:

понад 280 тисяч м² ґрунтів забруднено небезпечними речовинами;

11 млн м² земель засмічено залишками знищених об’єктів та боєприпасів;

майже 686 200 тонн нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами;

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більш ніж 979 тис. м² об'єктів, зокрема критичної інфраструктури, були знищені, а їхні залишки спричинили шкоду довкіллю;

932,5 кг – маса сторонніх предметів, матеріалів, відходів чи інших речовин;

410 150 000 м³ – обсяг самовільно забраної чи використаної води.

У Держекоінспекції кажуть, що ці зміни "вкрай негативно впливають на навколишнє природне середовище не лише України, але й Європи".

Нагадаємо, через війну Росії проти України дельфіни в Чорному морі мігрували на мілководдя, де мало їжі.





