На Київщині вогнеборці врятували від пожежі 4 цуценят. ФОТО

У Борисполі Київської області рятувальники ліквідували пожежу й винесли 4 цуценят з палаючого будинку.
Про це пише Головне управління ДСНС у Київській області.
Пожежа сталася в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Київський шлях.
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Рятувальники встановили, що в будинку загорілась одна з кімнат. Під час гасіння пожежі там виявили чотирьох цуценят.
|ГУ ДСНС у Київській області
Коробку з новонародженими тваринами винесли. В результаті пожежі потерпілих чи загиблих немає.
|ГУ ДСНС у Київській області
Раніше у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів.
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