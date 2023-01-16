На Київщині вогнеборці врятували від пожежі 4 цуценят. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 січня 2023

У Борисполі Київської області рятувальники ліквідували пожежу й винесли 4 цуценят з палаючого будинку. 

Про це пише Головне управління ДСНС у Київській області. 

Пожежа сталася в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Київський шлях.

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Рятувальники встановили, що в будинку загорілась одна з кімнат. Під час гасіння пожежі там виявили чотирьох цуценят. 

ГУ ДСНС у Київській області

Коробку з новонародженими тваринами винесли. В результаті пожежі потерпілих чи загиблих немає. 

ГУ ДСНС у Київській області

Раніше у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів.

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