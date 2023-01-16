На Київщині вогнеборці врятували від пожежі 4 цуценят. ФОТО

У Борисполі Київської області рятувальники ліквідували пожежу й винесли 4 цуценят з палаючого будинку.

Про це пише Головне управління ДСНС у Київській області.

Пожежа сталася в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Київський шлях.

Рятувальники встановили, що в будинку загорілась одна з кімнат. Під час гасіння пожежі там виявили чотирьох цуценят.

ГУ ДСНС у Київській області

Коробку з новонародженими тваринами винесли. В результаті пожежі потерпілих чи загиблих немає.

ГУ ДСНС у Київській області

Раніше у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів.