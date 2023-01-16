На Київщині вогнеборці врятували від пожежі 4 цуценят. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
3800
16 січня 2023

У Борисполі Київської області рятувальники ліквідували пожежу й винесли 4 цуценят з палаючого будинку. 

Про це пише Головне управління ДСНС у Київській області. 

Пожежа сталася в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Київський шлях.

Рятувальники встановили, що в будинку загорілась одна з кімнат. Під час гасіння пожежі там виявили чотирьох цуценят. 

ГУ ДСНС у Київській області

Коробку з новонародженими тваринами винесли. В результаті пожежі потерпілих чи загиблих немає. 

ГУ ДСНС у Київській області

Раніше у Львові патрульні врятували від пожежі 5 котів.

Читайте також: Рятувальники показали, як реанімовують собаку, що ледь вцілів у пожежі


Реклама:


 7256
Суспільство

"Мама вижила на шматочку кухні". Історії зі зруйнованого будинку у Дніпрі

Діана Кречетова
 4846
Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
 2263
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань

Головне на сайті


Суспільство

"Мама вижила на шматочку кухні". Історії зі зруйнованого будинку у Дніпрі

Діана Кречетова
У Карпатах погіршилися погодні умови – ДСНС
Батько наш – Онуфрій. В храмі УПЦ МП переспівали хіт про Бандеру. ВІДЕО
Українізація столиці: в додатку "Київ Цифровий" стартувало опитування про розвиток рідної мови
Історична драма "Щедрик" за два вікенди зібрала в прокаті 3,5 млн гривень
Ховався під ковдрою: на Закарпатті затримали ухилянта-призовника
Суспільство

"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя

Олена Чередниченко
КУЛЬТУРА

"У книгах військових нема ура-патріотизму й пафосу", – дослідниця воєнліту Марина Рябченко

Ганна Щокань