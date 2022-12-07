Рятувальники показали, як реанімовують собаку, що ледь вцілів у пожежі. ВІДЕО

У Києві пожежники врятували собаку, який ледь не задихнувся під час пожежі у багатоповерхівці.

На кухні квартири на 8 поверсі загорівся холодильник та речі домашнього вжитку.

Саме там перебував пес, якого витягли вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

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"На цих світлинах наші вогнеборці реанімують собаку, який ледь не задихнувся під час пожежі в багатоповерхівці у Деснянському районі Києва", – кажуть у ДСНС.

У Києві вогнеборці реанімували собаку, який вижив при пожежі. Фото: ДСНС

Відео з порятунком домашнього улюбленця опублікували на Facebook-сторінці ДСНС.

Собаку витягли на свіже повітря, привели до тями та передали власниці, яка чекала його на вулиці.

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На відео видно, як рятувальники вмивають домашнього улюбленця водою з гідранта.

Саму пожежу швидко ліквідували.

Собаку витягли на свіже повітря і привели до тями

"Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе та своїх улюбленців", – наголошують у ДСНС.

Рятувальники передали вцілілого песика його власниці

Нагадаємо, цього ж дня столичні вогнеборці врятували 11-річну дівчинку, яка була на 5 поверсі будинку під час пожежі.

Раніше ДСНС врятували морську свинку, яка вціліла після обстрілу Миколаєва, і показали зворушливе відео з тваринкою.