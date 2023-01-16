Слова прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" визнали фразою 2022 року в Литві

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 січня 2023

Слова українських захисників острова Зміїний про напрямок російського корабля визнали фразою 2022 року в Литві.
 
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
 
"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів", – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.
 
З його слів, у дипломатії зазвичай вибирають більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова. 

 Державна прикордонна служба України


Прикордонники України висловили вдячність партнерам та друзям з Литовської Республіки за всю підтримку.

Авторство фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

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Нагадуємо, словник сучасної української мови ''Мислово'' визнав фразу ''Воєнний корабль іди нах*й'' словом 2022 року в Україні.

 Державна прикордонна служба України



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