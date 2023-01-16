Слова прикордонників "Русский военный корабль, иди нах*й" визнали фразою 2022 року в Литві

Слова українських захисників острова Зміїний про напрямок російського корабля визнали фразою 2022 року в Литві.



Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



"Нечисленні, але надзвичайно сильні, емоційні та важливі слова прикордонників надихнули і український народ, і весь вільний світ усіх, від сивочолих бабусь до військових і світових лідерів", – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.



З його слів, у дипломатії зазвичай вибирають більш помірковані фрази, але в деяких виняткових випадках потрібні такі сильні, ефектні слова.

Державна прикордонна служба України



Прикордонники України висловили вдячність партнерам та друзям з Литовської Республіки за всю підтримку.

Авторство фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" деякі ЗМІ помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

Нагадуємо, словник сучасної української мови ''Мислово'' визнав фразу ''Воєнний корабль іди нах*й'' словом 2022 року в Україні.