В Україні обрали слово 2022 року

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав словом минулого року відому фразу українських захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Про це повідомляється на сайті проєкту.

"Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії", – наголошують укладачі словника.

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За словами авторів "Мислово", вираз "Русский военный корабль, иди нах*й" став рімейком української національної ідеї, що у 2014 році сформулював художник і автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський. Вона звучала так: "від’*біться від нас".

Ескіз марки "Русскій воєнний корабль…всьо". Фото: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Водночас укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.

"За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом", – відзначають у "Мислово".

Укладачі словника також зауважили, що усі претенденти на "слово року" були пов'язані з війною, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого. Серед них були:

"Доброго вечора, ми з України!" – культовий мем-вітання під час російсько-української війни;

"катастрофа", адже війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною та персональною – для мільйонів людей;

"біженці/переселенці", адже мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки;

"ЗСУ" – символ віри українців у перемогу;

"волонтер, доброволець" – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;

"геноцид, терор" – те, що вчиняє російська армія на території нашої країни;

"допомога" – міждержавна та міжлюдська, яка мала надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Нагадаємо, фраза "Русский военный корабль, иди нах*й" стала символом відсічі, яку Україна дає Росії з першого дня повномасштабної війни.

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24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися, але українські прикордонники відповіли фразою, що стала крилатою.

Зазначимо, словник "Мислово" створений у 2012 році. Мета укладачів – фіксувати неологізми, сленг та інші прояви сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. У минулі роки "словом року" обирали: 2021 – "вакцина", 2020 – "коронавірус", 2019 – "діджиталізація", 2018 – "томос", 2017 – "безвіз", 2016 – "корупція", 2015 – "блокада", 2014 – "кіборги", 2013 – "євромайдан".