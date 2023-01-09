В Україні обрали слово 2022 року

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав словом минулого року відому фразу українських захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Про це повідомляється на сайті проєкту.

"Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії", – наголошують укладачі словника.

За словами авторів "Мислово", вираз "Русский военный корабль, иди нах*й" став рімейком української національної ідеї, що у 2014 році сформулював художник і автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський. Вона звучала так: "від’*біться від нас".

Ескіз марки "Русскій воєнний корабль…всьо". Фото: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Водночас укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.

"За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом", – відзначають у "Мислово".

Укладачі словника також зауважили, що усі претенденти на "слово року" були пов'язані з війною, яку РФ розв'язала проти України 24 лютого. Серед них були:

"Доброго вечора, ми з України!" – культовий мем-вітання під час російсько-української війни;

"катастрофа", адже війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною та персональною – для мільйонів людей;

"біженці/переселенці", адже мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки;

"ЗСУ" – символ віри українців у перемогу;

"волонтер, доброволець" – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;

"геноцид, терор" – те, що вчиняє російська армія на території нашої країни;

"допомога" – міждержавна та міжлюдська, яка мала надзвичайне значення для успіху українського спротиву.

Нагадаємо, фраза "Русский военный корабль, иди нах*й" стала символом відсічі, яку Україна дає Росії з першого дня повномасштабної війни.

24 лютого до острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти із погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися, але українські прикордонники відповіли фразою, що стала крилатою.

Зазначимо, словник "Мислово" створений у 2012 році. Мета укладачів – фіксувати неологізми, сленг та інші прояви сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. У минулі роки "словом року" обирали: 2021 – "вакцина", 2020 – "коронавірус", 2019 – "діджиталізація", 2018 – "томос", 2017 – "безвіз", 2016 – "корупція", 2015 – "блокада", 2014 – "кіборги", 2013 – "євромайдан".