У Дніпрі загинуло подружжя, яке виїхало від обстрілів з Нікополя. Двоє дітей дивом вціліли

У Дніпрі від ракетного удару по 9-поверхівці загинуло подружжя, яке виїхало з Нікополя від обстрілів.

У Ірини та Максима залишилося двоє дітей – вони дивом вціліли, тому що на момент теракту чекали батьків на вулиці.

Про загибель подружжя повідомила в Instagram Валерія Марченко – дружина брата загиблої Ірини.

"Рускій мір" прийшов до нас додому. Багато хто вже знає, багато хто – ні, але мовчати тут нереально – це найпекельніші 12 годин нашого життя…

Саме в цьому домі, в цьому злощасному під’їзді жила сестра мого Антона. Восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ", – написала жінка.

Фото: Валерія Марченко/Instagram

Наразі 14-річна Кароліна та 9-річний Тимур перебувають у лікарні.

"У Каролінки зламана нога, у Тимура – забій руки. Операція наразі не потрібна, але лікар постійно дивиться", – сказала Валерія Марченко "УП.Життя".

Вона розповіла, що Ірина та Максим були родом із Нікополя, але пів року тому виїхали звідти від російських обстрілів.

Ірина та Максим жили на 8 поверсі знищеного будинку

"Ірина та Максим були з Нікополя. Коли поїхали на навчання в Дніпро, жили там кілька років. Потім народився Тимур.

Коли Тимуру було 2 роки, років 7 тому, вони повернулися у Нікополь. Коли почались обстріли – там було пекло, тому в липні вони повернулись до Дніпра", – згадує Валерія.

Її племінники залишилися без квартири та речей.

Щоб допомогти дітям, Валерія з чоловіком відкрили збір – пожертвувати кошти можна на картку mono 5375411202647744.