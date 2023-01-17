Ховався під ковдрою: на Закарпатті затримали ухилянта-призовника

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 січня 2023

На кордоні з Угорщиною Закарпатські прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який ховався під ковдрою в авто знайомої та хотів незаконно покинути країну.
 
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску "Лужанка", що на Закарпатті, під час огляду одного з автомобілів, прикордонники виявили правопорушника, який ховався під ковдрою на задньому сидінні. За кермом перебувала 19-річна українка. У такий спосіб вона намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого.

На самого ухилянта чекає адмінвідповідальність за спробу незаконного перетину кордону України та подальша зустріч із працівниками одного із територіальних центрів комплектування.

 Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Його "помічниці" загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення через кордон. Згідно ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", Кримінальний кодекс передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі.

 Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Нагадуємо, прикордонники розповіли про 7 "цікавих" спроб чоловіків виїхати з України.


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