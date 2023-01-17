Біатлоністка з Львівщини виграла бронзу на зимовій універсіаді в Нью-Йорку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 січня 2023

Юлія Городна з Львівщини виборола першу медаль на зимовій універсіаді, яка проходить у США.

Про здобуток повідомили в Управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Змагання відбулись 16 січня в Лейк-Плесіді в Нью-Йорку. Це був другий день універсіади: проводили одиночну змішану естафету з біатлону.

"Представниці Львівщини Юлії Городній разом з Степаном Кінашем з Харківщини у цій змагальній дисципліні вдалось показати третій результат. Попереду українців опинились лише чехи та французи", – зазначили у спортивному департаменті Львівщини.

 Фото: Управління молоді та спорту Львівської ОДА

18-річна Юлія навчається у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права. Вона також є  спортсменкою Львівського обласного центру олімпійської підготовки у Новояворівську. Біатлон вона опановувала у дитячо-юнацькій спортивній школі "Янтар".

На Всесвітній Універсіаді-2023 виступає 61 спортсмен з України.

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