Українські студенти здобули 3 місце на Європейських університетських іграх

Українські студенти посіли третє місце в медальному заліку на Європейських університетських іграх 2022.

Україна виборола друге місце за загальною кількістю медалей та третє – за кількістю "золотих" нагород, розповів Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Ігри проходили з 14 до 30 липня у Польщі в місті Лодзь.

Усього Україну представляли 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту.

Українська команда. Фото: Сергій Шкарлет

За результатами змагань українська команда виборола 62 медалі:

19 "золотих";

25 "срібних";

18 "бронзових".

"Це надзвичайно високий результат! Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами – переможцями, призерами та учасниками Європейських університетських ігор.

Упевнений, що ми гідно представимо наші університети та Україну на наступних міжнародних студентських змаганнях", – каже міністр.

Європейські університетські ігри проводять кожні 2 роки, однак через пандемію COVID-19 востаннє їх проводили ще у 2018 році.