Українські студенти здобули 3 місце на Європейських університетських іграх

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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31 липня 2022

Українські студенти посіли третє місце в медальному заліку на Європейських університетських іграх 2022.

Україна виборола друге місце за загальною кількістю медалей та третє – за кількістю "золотих" нагород, розповів Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Ігри проходили з 14 до 30 липня у Польщі в місті Лодзь.

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Усього Україну представляли 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту.

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Українська команда. Фото: Сергій Шкарлет

За результатами змагань українська команда виборола 62 медалі:

  • 19 "золотих";
  • 25 "срібних";
  • 18 "бронзових".

"Це надзвичайно високий результат! Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами – переможцями, призерами та учасниками Європейських університетських ігор.

Упевнений, що ми гідно представимо наші університети та Україну на наступних міжнародних студентських змаганнях", – каже міністр.

Європейські університетські ігри проводять кожні 2 роки, однак через пандемію COVID-19 востаннє їх проводили ще у 2018 році.

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