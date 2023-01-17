Ухилянт впав у триметровий рів біля кордону з Молдовою: його врятували прикордонники

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 січня 2023

Чоловік при спробі втекти з країни впав вночі у рів біля кордону з Молдовою та кликав на допомогу прикордонників.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці від випадкових свідків отримали інформацію про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу.

Після прибуття прикордонники виявили чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його. Йому допомогли вибратися.

 Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

Наляканий і розгублений 44-річний порушник розповів, що він призовного віку і хотів незаконно дістатися Молдови. Потрапити  в подібну пастку він не розраховував.

Українець пояснив, що за те, щоб його доставили поближче до кордону, заплатив невідомому 3 тисячі доларів.

Планував обійти пункти пропуску, та в темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Звідти не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала 3 метрів.

 Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

У темряві чоловік почув, що туди затікає вода. Правопорушник зізнався – зрозумівши, що потрапив у халепу – дуже злякався та почав кликати на допомогу.

Наразі за спробу незаконного перетинання кордону ухилянта притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, на Закарпатті затримали ухилянта-призовника, який ховався під ковдрою.

 


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