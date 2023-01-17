Вчені навчилися керувати блискавкою за допомогою лазерів

Вчені провели експеримент, під час якого їм вдалося керувати блискавкою на вершині швейцарської гори.

Вони стріляли потужними лазерними імпульсами в грозові хмари, повідомляє The Guardian.

Відкриття прокладає шлях для використання лазерних систем, щоб захистити від блискавок аеропорти, стартові майданчики і високі будівлі.

Вчені доставили потужний лазер на вершину гори Сентіс і встановили його біля телекомунікаційної вежі заввишки 124 метри, у яку блискавка вдаряє приблизно 100 разів на рік.

Дослідники дочекалися штормів і з липня по вересень минулого року стріляли швидкими лазерними імпульсами в грозові хмари понад 6 годин.

Прилади, створені для реєстрації ударів блискавки, показали, що під час експериментів лазер відхиляв розряди блискавки.

"Металеві стрижні використовуються майже скрізь для захисту від блискавки, але площа, яку вони можуть захистити, обмежена кількома метрами або десятками метрів. Якщо у нас буде достатньо енергії в лазері, можна буде охопити до кількох сотень метрів", — каже Орельєн Хуар, фізик з Політехнічної школи в Палезо.

Вартість лазерної системи дуже висока порівняно з ціною простого стрижня, однак лазери можуть бути більш надійним способом спрямування розряду блискавки.

У Землю щороку влучають понад мільярд блискавок. Вони спричиняють тисячі смертей, поранення і збитки, які обчислюються десятками мільярдів доларів.