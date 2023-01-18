Українські полярники показали запуск радіозондів на станції "Академік Вернадський". ВІДЕО

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" запустили понад 60 радіозондів для прогнозування атмосферних умов для полярних регіонів та за їхніми межами.

Запуск відбувся в рамках міжнародної ініціативи "Рік полярного прогнозування" – YOPP (Year of Polar Prediction), яку розпочали минулого року, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Дослідники наголошують, що роль України у програмі – вагома, адже 63 з 609 радіозондів були запущені саме українськими вченими з "Вернадського". Це уже дозволило отримати унікальні для світової науки дані.

"Це досить велика частка (радіозондівв), майже 10%. Подія є надзвичайно важливою, адже кожен успішний політ зонда дав змогу одержати унікальні дані, які тепер вивчають науковці з усього світу", – розповідають полярники.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Отриману за допомогою зондів інформацію вже використовують для покращення прогнозу погоди в регіоні Антарктиди та Південного океану. Крім того, за допомогою цих даних будуть досліджувати вертикальний розподіл різноманітних атмосферних характеристик та їхні зміни.

Як українські дослідники проводили запуск радіозондів – можна подивитися у відео.

Крім "Академіка Вернадського", радіозондування атмосфери проводили ще на 23 антарктичних станціях, які належать 13 країнам: Аргентині, Австралії, Чилі, Китаю, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Південній Кореї, Новій Зеландії, Португалії, Великобританії, США.

Нагадаємо, раніше полярники показали, як виглядає сніговий окоп біля станції "Академік Вернадський".