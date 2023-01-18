У Броварах загинула жінка з дитиною: батько сім'ї залишився зі старшою донькою

18 січня внаслідок авіакатастрофи у Броварах на Київщині загинуло 13 дорослих і одна дитина, повідомляли у ДСНС станом на 15:45.

Мешканець Броварів і батько двох дітей Олександр Пономаренко втратив дружину Олену і молодшу доньку Мілану.

Трагічну звістку повідомила знайома сім’ї Анна Волкова.

"Шановні броварчани та всі небайдужі!‼️‼️‼️‼️ Сьогодні в нас трапилась трагедія.

Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка", – написала вона.

Дівчинка Мілана з мамою загинула у Броварах

Родичі та знайомі сім’ї просять допомогти чоловіку фінансово:

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"Сьогодні внаслідок трагедії в м. Бровари серед загиблих була сонячна дівчинка, фантастична гімнастка, з якою займалась моя донька у тренера Єлизавети Уткіної – Пономаренко Мілана та іі мама.

Неможливо вимовити словами глибокий біль і відчай від втрати янгола та іі мами, та можливо і необхідно підтримати батька дитини та іі старшу сестричку Єву", – також написала мешканка Броварів Олена Жиденко.

Джерело: Анна Волкова/Instagram

Нагадаємо, у Броварах гвинтокрил впав біля дитячого садочка та житлового будинку.

Трагедія у Броварах забрала життя 14 людей. Багато дітей постраждали від пожежі, яка охопила дитсадок.

До приймального відділення Броварської районної лікарні доставили 24 пацієнти, серед яких було 10 дітей. Частину з них вже перевели до опікового центру Києва.