Facebook та Instagram можуть скасувати заборону на фото топлес

Компанія Meta може переглянути правила на заборону публікацій світлин оголених грудей у Facebook та Instagram.

У рішенні від 17 січня наглядова рада, яка консультує компанію Meta, рекомендувала їй змінити стандарти щодо зображення публікацій оголеного тіла і сексуальної активності дорослих, повідомляє The Guardian.

Зміни пропонують для того, щоб компанія керувалася чіткими критеріями, які відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини.

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Рішення прийняли після того, як Facebook цензурував 2 пости з акаунту американської пари трансгендера і небінарної людини.

На фото пора позує топлес, але з прикритими сосками. Світлини опубліковані на підтримку трансгендерів, для збору коштів на операцію.

Facebook отримав скарги на світлину від користувачів, потім він її переглянув і видалив через систему штучного інтелекту. Після того, як пара оскаржила це рішення, Meta врешті-решт їх відновила.

Комісія встановила, що "політика соцмереж ґрунтується на бінарному погляді на гендер і відмінності між чоловічим і жіночим тілом", що робить правила проти оголення сосків "нечіткими", коли мова йде про інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів.

Вона рекомендувала Меta "визначити чіткі, об'єктивні, поважні до прав людини критерії" щодо модерації оголеного тіла, "щоб до всіх людей ставилися відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини".

"Ми постійно розвиваємо нашу політику, щоб зробити наші платформи безпечнішими для всіх",– додав представник компанії Meta.

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Він зазначив, що вони можуть зробити більше для підтримки ЛГБТ спільноти, а це означає співпрацю з експертами та організаціями, що захищають їхні інтереси, над низкою питань та вдосконаленням роботи.

У компанії Meta зазначили, пара, яка збирає кошти на операцію на грудях, – це не те саме, що людина, яка пропонує секс онлайн, але штучний інтелект компанії спочатку не побачив різниці в дописі.

Меta має 60 днів, щоб публічно відреагувати на рекомендації наглядової ради.

Хоча адвокати компанії можуть підтримати рекомендацію, залишаються питання щодо того, як працюватиме автоматизована система модерації контенту Meta.