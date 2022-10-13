Google та Meta банять українців через висвітлення війни: владу просять втрутитись

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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13 жовтня 2022

Українці просять владу вплинути на правила спільнот компаній Google та Meta через блокування акаунтів у соцмережах.

Петиція з проханням звернутись до компаній для припинення блокування українців у Facebook та Instagram набрала необхідні 25 тисяч голосів на сайті президента.

Тепер петицію має розглянути Володимир Зеленський.

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Авторка петиції Оксана Бєрднікова створила її 22 липня. Вона наголошує, що під бани від Google та Meta постійно потрапляють українські користувачі, які висвітлюють війну або збирають на неї кошти.

Фото: FellowNeko/Depositphotos

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"Закликаємо вас звернутися до керівництва компаній Google та Meta (Facebook, Instagram) з проханням переглянути правила спільнот та перестати блокувати українські акаунти, що висвітлюють події в Україні, збирають кошти на допомогу та врешті називають війну війною", – йдеться в петиції.

Авторка зазначає, що таке звернення також пов'язане із масовими скаргами на пости українців від російських акаунтів, які використовують правила спільноти для блокування волонтерських ініціатив та висвітлення війни.

Окрім цього авторка пропонує запросити до України керівників компаній, зокрема і власника Meta Марка Цукерберга, та провести їх зруйнованими Бучею, Ірпенем та Бородянкою.

У петиції пропонують Meta та Google відкрити офіси в Україні. Слід зазначити, що компанія Google вже має постійний офіс в Україні.

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