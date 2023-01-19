У Києві знову зафіксували температурний рекорд

Середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°C. Такий показник на 9,8°С вище норми й відповідає погоді початку квітня.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 18 січня склала +7,3°С. Раніше, рекордною середньодобова температура в цей день була в 1993 році з показником +5,8°C.

Максимально температура в столиці 18 січня піднялась до +10,2°C, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 2007 році. Тоді стовпчики термометра піднялись до +9,4°C.

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Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°C. Попереднє рекордне значення в цей день було відмічено у 1990-му й дорівнювало 3,4°C.

Нагадаємо, попередній температурний рекорд в Києві зафіксували 3 січня 2023 року.